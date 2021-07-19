Глава Европейского агентства пограничной охраны прибыл в Литву для оценки ситуации на границе с Беларусью 19.07.2021, 12:16

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фото: delfi

Только за последние сутки были задержаны 32 мигранта.

В Литву прибыл глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Лежери.

Согласно последним данным, в 2021 году в Литве на границе с Беларусью были задержаны 2096 нелегальных мигрантов, что в 26 раз больше. чем за весь 2020 год. Только за последние сутки Службой охраны госграницы Литвы были задержаны 32 мигранта. Соседней стране пришлось устанавливать на границе с Беларусью забор из колючей проволоки и привлекать военных.

Как пишет Delfi, глава Frontex Фабрис Лежери прибыл в Литву именно для того, чтобы оценить ситуацию и своими глазами увидеть, что происходит. Планируется, что Ф.Лежери встретится с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте и командующим Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамасом Любаевасом. Все вместе они посетят один из участков белорусско-литовской границы, после чего выступят на пресс-конференции.

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