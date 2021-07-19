FIDH провела в Париже акцию солидарности с белорусскими правозащитниками 19.07.2021, 15:03

Алесь Беляцкий

К акции присоединились французские политики.

В воскресенье 18 июля в столице Франции прошла акция солидарности с задержанными правозащитниками «Весны», а также со всеми белорусскими политзаключенными, организованная FIDH – Международной федерацией за права человека, сообщает правозащитный центр «Весна».

Фото: FIDH

В мероприятии принял участие сенатор Парижа Реми Феро, который в своем выступлении отметил, что Франция должна делать все возможное и бороться за освобождение правозащитника Алеся Беляцкого, его арестованных коллег и до тех пор, пока Беларусь не станет демократической страной.

Сенатор также подчеркнул, что председатель «Весны» Алесь Беляцкий является почетным гражданином Парижа с 2012 года.

Реми Феро

Фото: FIDH

Генеральный директор FIDH Элеонор Морель в своем выступлении сказала, что почти 10 лет назад, Алесь Беляцкий, который в тот момент являлся вице-президентом FIDH, был заключен в тюрьму по политическим мотивам. После его ареста FIDH немедленно развернул масштабную кампанию за его освобождение, мобилизуя международное сообщество и выступая в защиту Беляцкого на самом высоком уровне. В 2012 году FIDH обратилась в ООН, которая объявила его задержание произвольным и потребовала его немедленного и безусловного освобождения. Проведя 1052 дня (почти три года) в заключении в тяжелых условиях, Алесь Беляцкий был наконец освобожден.

«Эта новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую кампанию, чтобы заставить замолчать все оставшиеся несогласные голоса и подавить гражданское общество в Беларуси», – подчеркнула Генеральный директор FIDH.

Элеонор Морель от имени FIDH призвала белорусские власти прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных.

14 июля 2021 года произошла очередная атака на гражданское общество: по всей Беларуси прошли обыски, допросы и задержания правозащитников, журналистов, общественных активистов, членов некоммерческих организаций. В этот день задержали 11 правозащитников «Весны».

По прошествии 72 часов после задержания за решеткой остаются председатель организации Алесь Беляцкий, член Совета «Весны» и вице-президент FIDH Валентин Стефанович, юрист «Весны» Владимир Лабкович и его жена, директор объединения инвесторов Angels Band, Нина Лабкович.

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