Почему россияне просят о помощи Ди Каприо и Меркель 1 19.07.2021, 15:08

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Такие видеообращения в последние годы перестали быть чем-то необычным.

В России за последнюю неделю жители сразу двух регионов обратились за помощью... к Ангеле Меркель и Леонардо Ди Каприо, передает «Настоящее время».

Причем немецкого канцлера и американского актера просили решить проблемы не только федерального, но даже регионального уровня. Такие видеообращения в последние годы перестали быть чем-то необычным: россияне все реже рассчитывают на чиновников и все больше на голливудских звезд и западных лидеров.

В рунете новый тренд: западных политиков и артистов просят помочь решить проблемы, которые годами игнорируют российские власти. Больше всего надежд почему-то возлагают на канцлера Германии.

Жители деревни Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения Омской области просили Ангелу Меркель заасфальтировать главную деревенскую дорогу. В Германии их обращение заметили и даже дали ответ. Это был дипломатичный отказ. Но что еще важнее: обращение собственных жителей в итоге заметили власти Омской области. Асфальт, которого на улице Карбышева не было никогда, пообещали положить в следующем году.

Если классифицировать обращения россиян к политикам, профиль Ангелы Меркель – дороги. В 2020-м ее уже просили отремонтировать проезжую часть в деревне Косотуриха Пермского края. Тогда, правда, в пресс-службе местного губернатора заверили журналистов, что дорога – в удовлетворительном состоянии, но на баланс пообещали все-таки взять.

В Хабаровске в прошлом году жители барака на проспекте 60-летия Октября попросили президента США Дональда Трампа расселить его. Оказалось, что там на самом деле не один аварийный дом, а целая улица. Трамп не стал решать проблемы жителей проспекта 60-летия Октября – у него самого в разгаре была предвыборная кампания. Но к концу его президентского срока власти Хабаровска все-таки признали девять домов аварийными.

За помощью россияне обращаются не только к политикам. На этой неделе Роза Дьячковская из Якутии попросила американского актера Леонардо Ди Каприо помочь с тушением лесных пожаров. Девушка написала ему в инстаграм. Ди Каприо пост пока не написал, но уже ответил девушке в директ. Республиканские чиновники сначала поспешили отчитаться, что у них хватает собственных сил, но потом согласились принять помощь.

Но был один случай в истории таких видеообращений, когда люди просили даже не решить их проблему, а просто забрать их к себе. За убежищем к премьер-министру Канады обратились жители города Киселевска Кемеровской области. И они получили ответ из пресс-службы Джастина Трюдо. Не выходя за рамки действующих законов, помочь им он, конечно, не мог.

Такие обращения пишут все же для того, чтобы привлечь внимание местных властей. Как ни странно, часто такой сложный способ работает гораздо лучше, чем общественные слушания, митинг или официальное письмо в профильную инстанцию.

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