«Стойте до конца за свои права» 19.07.2021, 15:44

Фото: ТАСС

Через сколько дней заводы заглохнут без квалифицированных сотрудников?

На предприятии Gefest в Бресте людей увольняют по спискам. О волне увольнений в Бресте сообщил телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». Работников увольняют по списку. В него попали все сотрудники, которые были замечены на протестах или были судимы по статье 23.34, пишет телеграм-канал «БОР».

Связано это, вероятнее всего, с нововведениями в трудовом кодексе. Однако уволить по новому закону прошлым числом нельзя, а потому людям предлагают уйти по собственному желанию. Отдел кадров, судя по всему, отказался принимать в этом участие, а потому роль чистильщика на себя принял сам директор Кузьминчук Виктор.

Мы же напоминаем, что работники имеют право не подписывать никакие документы против своей воли. Если вас хотят уволить — пускай делают это по причине сокращений со всеми выплатами. Стойте до конца за свои права.

И да, интересен и другой момент: через сколько дней завод заглохнет без квалифицированных сотрудников?

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