Чем живет Куба, где 7 дней назад начались протесты 2 19.07.2021, 16:32

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Фото: Reuters

Протестующие заставили кубинское правительство пойти на уступки.

В 1959 году кубинские революционеры услышали от команданте Че Гевары призыв: «Родина или смерть». В этом году четверо местных музыкантов создали другой слоган — «Родина и жизнь». Эту песню кубинцы поют сейчас, выходя на улицы и высказывая свой протест режиму, который действует в стране десятки лет.

Кубинская диаспора поддерживает протест лозунгом "Родина и жизнь" / Reuters

После первых массовых митингов были задержаны около ста человек. Продолжились задержания и после: одна из кубинских активисток была задержана прямо во время интервью, которое она давала в прямом эфире, писало CNN. Всего правозащитные организации говорят о двухстах задержанных.

Активисты обвинили власти в репрессиях, в социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых полиция избивает протестующих. Заместитель министра внутренних дел Кубы генерал Хесус Мануэль Бурон Табит подал в отставку.

Государственное телевидение в ответ показало кадры, на которых люди грабят долларовые магазины и переворачивают пустые полицейские машины.

Через неделю после начала протестов правительство созвало своих сторонников. В прошлое воскресенье люди протестовали против несвободы и голода. В это воскресенье уже другие кубинцы защищали свою старую революцию 1959-го.

«Еврорадио» рассказывает о том, что сейчас происходит на Кубе и какова тут роль США.

Уступки власти и провластный митинг

Вскоре после начала протестов на Кубе, которая молчала тридцать лет, президент обратился с телеобращением. Речь Мигеля Диас-Канеля заняла четыре часа. И он закончил ее призывом к сторонникам: выходите на улицу, защищайте «революцию».

Рауль Кастро на митинге в поддержку правительства / Reuters

Прошла неделя, и сторонники власти действительно вышли на улицу. Среди тех, кто прошел в рядах проправительственного митинга, был Рауль Кастро. В руках у участников были фотографии его брата — Фиделя Кастро.

Президент сказал, что собрать митинг было непросто: в стране наблюдается рост заражений COVID. Но власти на это пошли. Одна из участниц митинга рассказала корреспонденту Reuters, что рабочих созвали в «Комитеты защиты революции». Оттуда в четыре утра автобусы начали развозить их к местам митингов.

За несколько дней до того, как власти показали численность своих сторонников, правительство все же пошло на уступки протестующим. Теперь прибывающие на остров туристы смогут не платить пошлину за ввезенные медикаменты и продукты первой необходимости.

Улицы Гаваны в день протеста / Reuters

Сделано это якобы в ответ на просьбу самих путешественников. Но предполагается, что таким образом сами кубинцы смогут получить хоть небольшую поддержку: в стране голод, нехватка базовых продуктов и лекарств.

Нет туристов — нет долларов

Кубу сильно подкосила пандемия. Уже прошлым летом правительство пошло на определенные послабления. Например, разрешило покупать за доллары продукты первой необходимости, дефицитные говядину и макароны, шампуни и мыло.

В середине прошлого лета Куба решилась открыть границы и начать принимать туристов: уровень заболеваемости на острове был тогда очень незначительным. Но потом все изменилось.

Сейчас, в дни, когда кубинцы выходят на улицы, фиксируется всплеск заболеваний COVID-19. Люди протестуют против политики властей в вопросе пандемии. Иностранные вакцины Куба не принимает, разрабатывает пять своих. Пока что одобрена только одна.

Протестующие и правоохранители / Reuters

Русские туристы летают на курорт Варадеро, а местные жители критикуют руководство страны, которое разрешило авиарейсы. Именно в регионе, где расположен курорт, фиксируется сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19.

Неурожай сахарного тростника и блокада США

Кроме туризма, кубинскую экономику на плаву поддерживал экспорт сахара. Но в этом году не уродился даже сахарный тростник.

Ну и главное. Американские санкции тоже никто не отменял. Это основное, к чему сейчас апеллируют защитники действующей власти. И то, что мы называем санкциями, они зовут просто блокадой.

Вернет ли Байден на Кубу «оттепель» Обамы?

Дональд Трамп в конце своего предыдущего президентского срока усилил ограничения на импорт кубинского табака и алкоголя.

Когда отменят санкции? Трамп обещал, что они продержатся «до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и назначены свободные выборы».

Его предшественник Барак Обама был настроен куда как более миролюбиво. Именно он начинал политику по нормализации отношений с правительством острова. Договоренность вступить на путь нормализации отношений была заключена при участии Папы Франциска! Гавана и Вашингтон открыли посольства.

Но республиканец Трамп изменил политику США в отношении Кубы. А что говорит администрация демократа Джо Байдена?

Отношения США и Кубы прямо сейчас: все сложно

Буквально за 10 дней до начала протестов на острове в американской администрации рассказывали, что вот-вот займутся пересмотром политики Трампа.

Кубинская диаспора в США поддерживает соотечественников в штате Флорида / Reuters

Почему это заняло так много времени? Байдену нужно было разобраться с наследием своего предшественника, вернуть США в ряд международных организаций. Только-только закончили с пересмотром отношений с Северной Кореей. И как раз собирались взяться за Кубу, писал ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Правда, еще раньше издание Washington Post сообщало со ссылкой на собственные источники, что тема американо-кубинских отношений для администрации Байдена просто имеет низкий приоритет.

Каким образом Байден поведет себя сейчас, пока неясно. Пока что его послание руководству Кубы было хоть довольно дипломатичным, но ясным:

«Мы поддерживаем кубинцев и их борьбу за свободу, преодоление трагических последствий пандемии и протест против десятилетий репрессий и экономических страданий. Соединенные Штаты требуют от кубинского режима услышать собственных граждан, выполнив их требования в этот критический момент, вместо того, чтобы заниматься самообогащением», — цитировало Байдена ВВС.

Протест 11 июля в Гаване / Reuters

А в день встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Байден выразил еще большее разочарование в Кубе: назвал ее «провалившейся страной», а коммунистический режим — «провалившейся системой».

Без интернета и денежных переводов

В эти выходные прошел и другой митинг: активисты приехали из Флориды под стены Белого дома, чтобы попросить Байдена не о словах, а о решениях.

Сейчас голодающим гражданам страны их более обеспеченные родственники из США даже не могут переслать денег. Американские власти не восстанавливают возможность денежных переводов, потому что боятся, что большую часть денег конфискует режим, пишет CNN.

Байден готов и вакцины на Кубу отправить, если страна присоединится к международной организации COVAX. Тогда члены организации смогут проконтролировать процесс вакцинации и проследят, чтобы вакцина досталась кубинцам.

Байден также сказал, что специалисты как раз изучают возможность вернуть на Кубу интернет. В стране не работают WhatsApp, фейсбук, инстаграм и некоторые сервисы телеграма. Одним словом, администрация ищет способы поддержать кубинский народ, не пополняя «карман коррумпированного авторитарного режима».

В США до сих пор не могут решить, как реагировать на ситуацию, спорят, работают ли санкции, пишет Newsweek. Cенатор от демократического штата Флорида Аннетт Таддео утверждает, что Куба должна воспользоваться возможностью «снести эту стену». И сравнивает эти протесты с моментом падения стены между Восточной и Западной Германией.

А вот социалист Берни Сандерс уверяет, что Джо Байден должен стать последователем своего предшественника Барака Обамы.

Ведь когда кубинцы уходят с улиц, они возвращаются в дома, где многим по-прежнему нечего есть. Если нет нужды выбирать между «родиной и жизнью», возможно, нет нужды выбирать также между «жизнью и демократией».

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