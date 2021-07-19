Лучшим способом сохранения сбережений белорусы считают валюту 19.07.2021, 16:50

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Проведен опрос среди белорусов.

Понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто воспринимаются как синонимичные. Об этом свидетельствуют данные исследования сберегательного поведения, проведенного компанией SATIO, пишет сайт thinktanks.by.

По данным SATIO, наилучшими, то есть одновременно и выгодными, и безопасными способами хранения сбережений белорусы считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности. А вот вложения средств в бизнес или создание стартапов воспринимаются как невыгодные и небезопасные. По мнению авторов исследования, «это ставит под серьёзный вопрос перспективы внутренних инвестиций со стороны населения и развитие бизнеса в стране».

Еще один интересный вывод экспертов заключается в том, что в реальности люди далеко не всегда вкладывают деньги в инструменты, которые самые считают наиболее выгодными и безопасными.

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