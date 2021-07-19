Неизвестные купили биткоин почти на $1 миллиард за выходные 19.07.2021, 20:18

Покупателям принадлежат 18 адресов, на каждом из которых хранится по восемь тысяч биткоинов.

Крупный держатель (или несколько держателей) криптовалюты 16-18 июля купил 29,8 тыс. биткоинов на сумму $923,8 млн. На это указывают данные BitInfoCharts. По информации сервиса, купленные цифровые монеты были распределены по 18 адресам, на каждом из которых уже хранилось по 8 тыс. биткоинов, приобретенных еще в декабре 2018 года, передает РБК.

Тогда стоимость главной криптовалюты составляла $3,9 тыс. за монету. В 2018 году на покупку этих 144 тыс. биткоинов было потрачено $561,6 млн. По курсу на 19 июля стоимость этих цифровых монет составляет $4,4 млрд (695% прибыли).

12 июля стало известно о переводе 740 биткоинов, находившихся без движения на кошельке некоего держателя с мая 2012 года. Девять лет назад стоимость этих монет составляла $3,7 тыс. (по $5 за BTC), а на момент транзакции — $26,1 млн. За 9 лет стоимость цифровых монет выросла в 7 тыс. раз.

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