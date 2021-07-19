Глава МИД Литвы назвал режим Лукашенко террористическим

Глава МИД Литвы назвал режим Лукашенко террористическим6
- 19.07.2021, 21:18
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Литва предложит новые санкции против белорусского режима.
Заявления Лукашенко о якобы помощи Литве в борьбе с мигрантами - это шантаж, сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передет delfi.lt.
«Это не помощь, это шантаж. От террористического режима на другое и не рассчитываем. Ответ простой – если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», – передала слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.