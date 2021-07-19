закрыть
19 июля 2021, понедельник, 22:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы назвал режим Лукашенко террористическим

6
  • 19.07.2021, 21:18
  • 3,732
Глава МИД Литвы назвал режим Лукашенко террористическим

Литва предложит новые санкции против белорусского режима.

Заявления Лукашенко о якобы помощи Литве в борьбе с мигрантами - это шантаж, сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передет delfi.lt.

«Это не помощь, это шантаж. От террористического режима на другое и не рассчитываем. Ответ простой – если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», – передала слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский