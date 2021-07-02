Доллар перешел в контратаку 2.07.2021, 8:11

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Что происходит с долларом, нефтью и курсами валют?

Доллар «перешел в контратаку»: после сильного падения американской валюты на мировых рынках в апреле-мае, когда она за эти два месяца стала слабее на 3,8% (по индексу доллара), июнь ознаменовался заметным укреплением «американца», пишет «Инфобанк».

Так, индекс доллара USDX, представляющий собой отношение доллара США к корзине из шести валют (евро, швейцарскому франку, фунту стерлингов, шведской кроне, канадскому доллару и японской йене) повысился с 90,03 пунктов в конце мая до 92,37 пунктов в конце июня – на 2,60%.

Одновременно с этим в июне продолжился стремительный рост цен на нефть: экономический ковид-кризис закончен, спрос на сырье восстановился. А эмиссия доллара еще сильнее подтолкнула этот ценовой подъем.

Цена нефти марки Brent за отчетный месяц выросла с $69,32/бар. в конце мая до $75,13/бар. в конце июня – на 8,38%. Это –самый большой процент месячного удорожания нефти за последние 4 месяца.

В результате июньского укрепления доллар США снова стал дороже, чем был в начале года: индекс USDX в конце июня 2021-го оказался на 2,70% выше, чем в конце декабря 2020-го.

А безудержный подъем цен на нефть поднял цену «Брента» к концу первого полугодия на 45% относительно цены, что была полгода назад, в самом начале 2021-го.

Мало того, нефть уже на 13,8% дороже, чем она была до мирового ковид-кризиса. Это есть та самая долларовая инфляция, что возникла в результате значительной эмиссии доллара, проведенной в США как в целях подъема общемирового спроса и «разгона», тем самым, «маховика мировой экономики», так и в целях огромных социальных выплат в самих США.

Что не могло пойти на пользу самому доллару: американская валюта за время ковид-кризиса очень заметно ослабла. Даже июньское укрепление не помогло: индекс доллара за период с начала 2020 года по конец июня 2021-го снизился на 4,17%.

А ослабление доллара зеркально означает укрепление к нему евро: общеевропейская валюта за эти полтора года выросла к американской на 5,47%. Вместе с евро крепкими остались и европейские национальные валюты, ведь они в разной степени жесткости ориентируются на наднациональную.

Получилось даже географическое разделение: вверху рейтинга изменения курсов валют к доллару США за период с начала 2020 года – только европейские валюты, а в нижней половине – только валюты из СНГ.

Причем не помогли даже полностью восстановившиеся (и уже превысившие докризисное значение) цены на нефть: главная валюта СНГ – рубль России, являющийся «углеводородной» валютой – в тройке самых ослабевших за время ковид-кризиса, наряду с сомом Кыргызстана и BYN-рублем Беларуси.

Одна из причин – сокращение объемов продажи нефти.

Хотя за шесть месяцев этого года, за которые, как выше сказано, нефть подорожала на 45%, российская валюта таки вышла в «зеленую зону» курсового рейтинга января-июня, подорожав немного за период с начала года.

А поскольку доллар за первые 6 месяцев года стал сильнее (на 2,70% по индексу USDX), то евро, а с ним и все национальные европейские валюты ослабли к «американцу». Больше всех – лей Румынии и лей Молдовы, самой европейской страны СНГ.

Ну а больше всего укрепились к доллару за первое полугодие 2021-го драм Армении, гривна Украины и лари Грузии.

Непосредственно в июне тройка лидеров – та же, что и в рейтинге за I полугодие: лидер укрепления к доллару США – драм Армении; лари Грузии – второй, гривна Украины - третья.

Причем драм и лари именно благодаря сильному июньскому укреплению стали лидерами и за январь-июнь: в Грузию снова потянулись многочисленные туристы, а в Армении так хорошо на курс могли повлиять парламентские выборы.

На выросшей на 8,38% цене нефти поднялся к доллару рубль России, но лишь на 0,78% – сказался рост самого доллара.

А все европейские валюты на фоне укрепившегося доллара ослабли, в том числе евро. Больше всех упали к доллару в июне форинт Венгрии и злотый Польши, которые в прошлом месяце, наоборот, были в лидерах по укреплению.

Итак, июнь прошел под знаком мирового усиления доллара, сильного роста цен на нефть и резкого укрепления валют стран Южного Кавказа – драма Армении и лари Грузии, благодаря чему эти валюты оказались еще и в лидерах курсового рейтинга января-июня, потеснив гривну Украины, которая в этом году в лидерах этого рейтинга была почти все время.

Динамика среднемесячного курса валют к доллару за период с начала 2020 года по середину 2021-го выглядит следующим образом.

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