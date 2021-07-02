У Лукашенко заканчиваются российские деньги 10 2.07.2021, 8:21

22,226

Доступ к мировым финансовым рынкам для узурпатора закрыт.

США в апреле внесли в «черный список» крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан», а ЕС в июне ввел секторальные санкции, запретив покупать в Беларуси все виды нефтепродуктов, табак и удобрения.

В августе прошлого года на фоне протестов, едва не опрокинувших режим Лукашенко, Москва выделила властям Беларуси 1,5 млрд долларов. Из этой суммы 1 млрд пришло из российского бюджета, а остаток - из Евразийского фонда стабилизации и развития, капитал которого также на 90% наполняется Москвой, пишет finanz.ru.

Эти деньги покрывают потребности властей Беларуси в погашении и рефинансировании внешнего долга лишь до начала 2022 года, отмечают аналитики S&P.

Затем правительству республики придется полагаться на новые займы у России и Китая, поскольку доступ к иностранным рынкам капитала де-факто закрыт.

ЕС в рамках санкций запретил своим банкам предоставлять кредиты на срок больше 90 дней правительству Беларуси, его агентствам, корпорациям, а также покупать долговые ценные бумаги, выпущенные ими после 29 июня.

Под аналогичные санкции попали все банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

На практике это означает, что банки, как и правительство, теряют возможность рефинансировать внешний долг перед европейскими кредиторами и будут вынуждены гасить его или замещать займами в других странах.

Структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», отмечает S&P: почти весь объем (более 90%) номинирован в иностранной валюте, что «делает его очень чувствительным к колебаниям обменного курса».

Валютные резервы страны сократились на 20% за полтора года и находятся истощенном состоянии: хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ.

Таким образом, центробанк Беларуси «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.

Первое крупное погашение долга по суверенным еврооблигациям Беларуси должно состояться в 2023 году. Всего же в обращении у Беларуси находятся евробонды на 3,3 млрд долларов, которые рынок оценивает чуть лучше, чем долг Эфиопии.

Общий внешний долг на 1 апреля достигал 41,1 млрд долларов, из которых 18,1 млрд приходится на государство, 5,1 млрд - на банковский сектор и 14,9 млрд - на компании, преимущественно государственные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».