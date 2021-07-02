Эксперты о санкциях против белорусской «нефтянки»: Теряется около 30% экспорта 2 2.07.2021, 9:58

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Белорусскую нефтепромышленность ожидают очень серьезные последствия.

ЕС ввел секторальные санкции против белорусских властей, где под запрет попадает покупка, ввоз или вывоз белорусских нефтепродуктов, а также оказание технической и финансовой помощи. Сайт Charter97.org спросил телеграм-канал zaprauka.by, какие последствия вызовут эти санкции.

– Очень серьезные. Необходимо перестраивать всю структуру европейского экспорта нефтепродуктов. Все торговые операции, которые шли в страны ЕС или же через них, уже не работают. В белорусском экспорте - это примерно 30 процентов.

– При том, что в Беларуси бензин довольно дешевый, однако наша страна находится на предпоследнем месте в Европе по количеству литров бензина, которые белорус может позволить на свою среднюю зарплату. Могут ли санкции повысить стоимость бензина в Беларуси?

– Концерн «Белнефтехим» вместе с причастными повышает (или как говорит его зампред Владимир Сизов: «изменяет») цены на нефтепродукты так, как им хочется. Поэтому прогнозировать динамику местного рынка можно только в сторону увеличения.

– Дефицит республиканского бюджета за май вырос до 1 миллиарда рублей. Как вы считаете, продолжился ли эта тенденция из-за того, что санкции затруднят передвижение нефти и снизят доходы бюджета? Сколько может потерять бюджет из-за санкций против «нефтянки»?

– Снижение объемов нефтепереработки скажется и для республиканского бюджета в части поступления налоговых отчислений. Вопрос в реальных объемах, которые нужно считать по году.

– Российская «Транснефть» заявила, что у нее нет заявок на поставки на «Нафтан». Казахстан то же заявил, что не будет поставлять нефть все лето. Насколько это критично для белорусских НПЗ, на которых еще не завершилась модернизация?

– В Беларуси нефти очень мало и вся она идет на экспорт. Единственный источник бесперебойной работы белорусских НПЗ – это Россия.

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