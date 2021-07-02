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США выделит до $30 миллионов на поддержку гражданского общества Беларуси

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  • 2.07.2021, 10:59
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США выделит до $30 миллионов на поддержку гражданского общества Беларуси

Судьбу предложения Палаты представителей определит голосование в Сенате.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США выступил за увеличение объема международной помощи для гражданского общества Беларуси с 11 до 30 миллионов долларов, сообщает euroradio.fm

В официальном отчете ведомства говорится, что эти средства должны быть направлены гражданскому обществу Беларуси и независимым СМИ для соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона в Беларуси. 

«… Комитет высоко оценивает работу беларуского гражданского общества, независимых СМИ, защитников прав человека, профсоюзов и других активистов, которые сражаются за свободу и демократию и поддерживает право белорусов на свободные и справедливые выборы и будущее свободное от авторитарного правления и злокачественного влияния внешних сил», — сообщается в отчете и подчеркивается, что комитет «глубоко обеспокоен действиями правительства Беларуси, где продолжается жестокое угнетение белорусского народа».

Судьбу предложения Палаты представителей определит голосование в Сенате.

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