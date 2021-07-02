Политзаключенный Андрей Шарендо покинул Беларусь 2.07.2021, 11:40

Андрей Шарендо

Фото: charter97.org

Об отъезде активиста «Европейской Беларуси» сообщили правозащитники.

28 июня в суде Московского района Бреста должен был начаться процесс над активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» и политзаключенным Андреем Шарендо, который 31 мая был помещен под домашний арест. Но на суд он так и не явился, поэтому судья Филоник объявила Андрея Шарендо в розыск. Правозащитникам стало известно, что Андрей Шарендо покинул Беларусь, сообщает правозащитный центр «Весна».

Против Андрея Шарендо возбуждено два уголовных дела. 9 июня его жену Полину Шарендо-Панасюк осудили на 2 года колонии общего режима. Выступление Полины Шарендо-Панасюк в суде стало историческим и вызвало широкий резонанс в Беларуси.

Андрей и Полина растят двоих несовершеннолетних детей.

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