Мэр Риги отреагировал на запрет въезда в РФ
- 2.07.2021, 17:28
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Мартиньш Стакис опубликовал картину белорусской художницы.
Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на то, что ему запретили въезд в Россию, опубликовав картину белорусской художницы.
Об этом он рассказал в своем Instagram:
- Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — написал он, приложив к сообщению фото картины художницы Ольги Якубовской.