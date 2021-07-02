Мэр Риги отреагировал на запрет въезда в РФ 2.07.2021, 17:28

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Мартиньш Стакис

Мартиньш Стакис опубликовал картину белорусской художницы.

Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на то, что ему запретили въезд в Россию, опубликовав картину белорусской художницы.

Об этом он рассказал в своем Instagram:

- Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию», — написал он, приложив к сообщению фото картины художницы Ольги Якубовской.

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