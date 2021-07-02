Умер народный артист СССР Николай Сличенко 2.07.2021, 17:39

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Николай Сличенко, 1985 г.

Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС

Он возглавлял Московский театр «Ромэн» с 1977 года.

Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко умер на 87-м году жизни, сообщает сайт театра. Он был единственным представителем своего народа, удостоенным звания народного артиста СССР, передает svoboda.org.

Сличенко родился в 1934 году в таборе в Курской области. В семь лет на его глазах нацистами был расстрелян его отец, рассказывал он. В 16 лет, в 1951 году поступил в труппу театра "Ромэн", с 1977 года стал его возглавлять. В театре, в кино и на эстраде он исполнял цыганские песни и старинные романсы.

Активно участвовал в жизни цыганского народа в России, был награждён рядом государственных наград России и Государственной премией СССР.

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