Умер народный артист СССР Николай Сличенко
- 2.07.2021, 17:39
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Он возглавлял Московский театр «Ромэн» с 1977 года.
Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко умер на 87-м году жизни, сообщает сайт театра. Он был единственным представителем своего народа, удостоенным звания народного артиста СССР, передает svoboda.org.
Сличенко родился в 1934 году в таборе в Курской области. В семь лет на его глазах нацистами был расстрелян его отец, рассказывал он. В 16 лет, в 1951 году поступил в труппу театра "Ромэн", с 1977 года стал его возглавлять. В театре, в кино и на эстраде он исполнял цыганские песни и старинные романсы.
Активно участвовал в жизни цыганского народа в России, был награждён рядом государственных наград России и Государственной премией СССР.