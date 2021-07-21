Появился еще один способ попасть из Беларуси в ЕС без ограничений 21.07.2021, 8:06

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иллюстрационное фото

Как и за сколько?

С 17 июля начал курсировать поезд Москва-Калининград, который проходит через Беларусь и Литву. Одно из требований, чтобы попасть на него, — наличие шенгенской визы. В ситуации, когда у белорусов не так много способов выехать в европейские страны, возникает немало вопросов. Возможно ли пассажиру выйти в Вильнюсе? А можно ли на этом поезде приехать в Беларусь из литовской столицы? Возможно ли белорусам через Калининград выехать в страны ЕС?

Корреспондент zerkalo.io разбирался в нюансах этой возможности выехать за пределы страны.

Какие поезда сейчас идут в Калининград через Беларусь

В апреле прошлого года Российская железная дорога (РЖД) временно приостанавливала курсирование поездов в Калининград — снизился пассажиропоток из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Поезда из российских городов в Калининград следовали транзитом через Беларусь и Литву.

Но постепенно РЖД вернула поезда на Калининград. Сегодня маршруты в этот город начинаются из Москвы и Адлера, и проходят через нашу страну. В зависимости от поезда остановки предусмотрены в Молодечно, Минске, Борисове, Орше и Сморгони. Чтобы добраться до конечной точки, поезд должен проехать по территории Литвы.

Напомним, с конца апреля этого года РЖД упростила условия проезда в Калининградскую область: транзит через Беларусь разрешили для россиян не только при оформлении упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта, но и по шенгенской визе. Ездить по ней могут и граждане Беларуси. Также увеличили максимально разрешенное число пассажиров в поездах, стало больше остановок в нашей стране.

Недавно и БЖД сообщила, что с 17 июля граждане Беларуси, России и иностранцы с видом на жительство снова могут ездить поездами в Калининград.

Можно ли выйти в Вильнюсе? А куда возможно уехать из Калининграда?

Билеты от Минска до Калининграда в плацкарте стоит от 76 до 115 рублей, в купе — от 130 — до 182 рублей. Однако их нужно покупать заранее, так как пользуются спросом.

В контакт-центре БелЖД уточнили, что гражданам Беларуси нужна шенгенская виза, чтобы попасть на поезд Москва-Калининград (как и на состав Адлер-Калининград). Однако выйти в Вильнюсе пассажирам не удастся.

— Поезд следует транзитом по территории Литовской Республики без высадки и посадки пассажиров, — уточнили в контакт-центре БелЖД. То есть на обратном пути следования попасть на этот поезд в Вильнюсе тоже не получится.

Тем нем менее некоторые белорусы используют Калининград как пересадочный пункт для отъезда в Европу — из города курсируют туда-обратно международные автобусные маршруты.

В начале июля наша читательница Анна ехала из Минска в Калининград на поезде, которые шел из Адлера.

— Это не современный, а совершенно обычный поезд с плацкартными и купейными вагонами. Людей ехало очень много. В моем плацкартном вагоне свободными были только две боковые верхние полки и одна боковая нижняя. Билеты раскупают очень быстро. Например, я покупала билет уже до России на 27 августа, а сейчас смотрю — осталось всего 15 мест на дополнительный вагон, — рассказала пассажирка.

Девушка сообщила, что перед отъездом сделала тест ПЦР, однако никто не требовал его предъявить. По ее словам, при посадке в вагон проводница проверяет паспорт и билет у пассажиров, обращает внимание на визу. Еще поезд останавливался в Сморгони, в него заходили пограничники — также проверяли у выезжающих из страны паспорта с визами.

В контакт-центре БелЖД уточнили, что белорусам старше 5 лет для поездки поездами между Беларусью и Россией надо иметь отрицательный ПЦР-тест. При этом надо использовать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Читательница Анна также обратила внимание на то, что поезд останавливался в Сморгони, в него заходили пограничники — также проверяли у выезжающих из страны паспорта с визами.

— А вот в Литве мы не останавливались, просто проехали транзитом, зачем нужна виза в этом случае, совершенно непонятно, — недоумевает белоруска.

Анна отметила, что в Калининград ездят в том числе белорусы, которым нужно выехать в Европу. Однако из местного аэропорта рейсов в страны ЕС нет, а вот автобусы ездят. Билеты продаются в города Польши, Германии, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии. Стоимость билета на автобусе Ecolines из Калининграда в Варшаву — 38 евро, Берлин — 75 евро, Таллин — 48 евро. Но тут нужно учитывать, что в каждой из стран действуют свои «ковидные» ограничения. К примеру, в Польше потребуется 10-дневная самоизоляция, если нет прививки, одобренными в ЕС вакцинами.

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