Телеграм-канал БОР: На МТЗ уже 20 дней частично остановлено производство 21.07.2021, 12:07

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Из печей не могут достать застывший метал.

По информации от подписчиков телеграм-канала БОР, на МТЗ до сих пор не привезли кокс (один из важнейших элементов для сталелитейной промышленности).

Вагранка не работает, не могут до сих пор достать застывший металл (после ЧП с отравлением угарным газом). Нужно вызывать фирму, которая этим занимается. До сих пор не вызвали.

На секунду, прошло уже 20 дней.

Директор предприятия сказал, что начальники цехов не работают, надо менять. Ссылается что они не сообщили. А как тут сообщить, когда боятся все головы поднять. Вот так и живем: такое разгильдяйство руководителей подразделений и предприятия в целом само добьет завод раньше, чем бастовать начнем.

Но есть одно но: огромная разница поставить на паузу предприятие и уйти в забастовку, а потом продолжить работу с нормальным руководством и совсем другое остаться работать и каждый день наблюдать как твое предприятие превращается в руины из-за кабинетных крыс, которые до ужаса боятся своего крысиного короля...

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