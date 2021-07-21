Китайский дипломат прокомментировал угрозы Лукашенко остановить транзит 12 21.07.2021, 14:54

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Пекин заявил, что ожидает от Минска стабильности в регионе.

Китай надеется, что Беларусь и Евросоюз смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом. Об этом сегодня заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, комментируя угрозы Александра Лукашенко ограничить транзит из ЕС в Россию и Китай, передает ТАСС.

Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.

«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.

Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.

Напомним, Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.

Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.

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