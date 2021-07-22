Дэвид Крэймер: На Лукашенко нужно давить, пока он не уйдет 2 22.07.2021, 12:38

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Дэвид Крэймер

Никакого диалога.

Дэвид Крэймер, исследователь Международного университета Флориды, помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, ответил на вопросы «Радыё Свабода». Он рассказал о четырех целях, которые США следует поставить по отношению к режиму Лукашенко.

— Какова ваша общая оценка администрации Байдена за первые полгода ее работы в политике относительно Беларуси?

— Я бы дал им... по оценкам американской системы, это было бы «Б» или «Б с минусом». Это не было плохо. Если 10 — высшая оценка, я бы дал им где-то 6,5 или 7. Джули Фишер, которую утвердили послом в Беларуси в конце прошлого года, но которая не смогла приехать в Минск, так как ей не дали визу, — я считаю, что она действует на своей должности чрезвычайно хорошо. Она несколько раз посещала Вильнюс, встречалась со Светланой Тихановской, посещала Варшаву, встречалась с белорусскими активистами, посещала Стокгольм. Думаю, что она делает очень эффективную работу, объясняя политику США.

Мне хотелось бы, чтобы об этой политике ясно объявили, а также, чтобы было понимание, что призывы к диалогу это не выход. С Лукашенко невозможно иметь диалог. На него нужно давить до того момента, пока он не увидит, что ему нужно уходить.

Ведь в любом будущем Беларуси нет места для Лукашенко. Невозможно проводить новые выборы, в которых сможет принимать участие Лукашенко. Поэтому он должен уйти. И нам нельзя попадать в ловушку и думать, что мы сможем поощрить диалог между ним и его режимом с одной стороны, а также демократическими силами — с другой.

Я считаю, что мы однозначно должны стать на сторону демократических сил — не через призму отношений между США и Россией, а просто потому, что это патриотические силы, которые хотят лучшего будущего для своей страны и хотят завершить 27 лет чрезвычайно ужасного, некомпетентного, коррумпированного диктаторского правления. И мне кажется, что на эту позицию должны стать и Соединенные Штаты, и все другие демократические общества.

— Эрик Ченовет и Ирена Лесото, руководители американского Института демократии в Восточной Европе, опубликовали статью, в которой высказывают мнение, что Беларусь может стать свободной, если Запад проявит больше решительности и меньше страха перед Путиным. Согласитесь ли вы, что сейчас действительно есть страх перед Путиным?

— Я бы не хотел использовать слово «страх». Я бы сказал, что есть озабоченность тем, что может сделать Путин в ответ на наши действия. И это может быть обоснованная озабоченность. Нам следует всегда до конца обдумывать последствия наших действий.

Но при этом нам все равно следует действовать в соответствии с тем, что мы считаем правильной позицией. Часто можно услышать аргумент, что Путин имеет больше интересов в Беларуси, чем имеем мы. Но Европа не будет свободной, цельной и мирной, пока у власти остается такой лидер, как Лукашенко.

По правде говоря, Европа не будет такой, пока у власти остается Путин. Но пока что мы концентрируемся на Беларуси. Народ Беларуси очень ясно высказался, что уже достаточно. Белорусы хотят, чтобы это унизительное и вредное управление завершилось. И они хотят изменений к более перспективному будущему.

Надо помнить, что в Беларуси в прошлом году состоялись чрезвычайно сфальсифицированные выборы, и, несмотря на свои утверждения о победе, Лукашенко эти выборы проиграл. Это отражает глубину разочарования и недовольства со стороны населения. Мы увидели огромные протесты в прошлом августе и сентябре, а потом, к сожалению, брутальное преследование со стороны Лукашенко и его головорезов, которые уменьшили масштаб протестов. Но люди по-прежнему регулярно выражают свое недовольство и несогласие с его управлением. Поэтому я считаю, что нам надо признать: быть на стороне народа Беларуси — это правильная, принципиальная позиция.

В этом вопросе мы не можем игнорировать Путина, но мы также не должны руководствоваться чрезмерной озабоченностью и страхом насчет его позиции.

— В той же статье Ченовет и Лесото пишут, что Запад, и США в частности, не имеет ясной политической линии относительно Беларуси. Соглашаетесь ли вы с этим? И какими бы были ваши конкретные советы — что должна сделать администрация США относительно Беларуси, возможно, в последующие месяцы?

— Думаю, что некоторые элементы общей политической линии уже существуют, и администрация США работает над такой политикой. Мне кажется, что саммит с Путиным немного этому помешал. Но я думаю, что среди элементов такой политики должны быть следующие пункты.

Первое: Лукашенко должны уйти. Точка. Здесь не может быть вопросов. Будущее Беларуси зависит от его ухода.

Второе: прекратить преследование и насилие со стороны головорезов Лукашенко.

Третье: освободить всех политических заключенных.

И четвертое: создать условия для новых, свободных и справедливых выборов, в которых Лукашенко не будет принимать участия.

Мне кажется, что это четыре неотложные цели. А уж если такие выборы будут проведены и Беларусь начнет этот переход, нужно обеспечить поддержку для развития демократических институтов и уважения прав человека, верховенства закона, отчетности власти и способности народа Беларуси определять собственное будущее. А это значит — не позволить вмешательства России, чтобы народ Беларуси имел возможность определить собственное будущее.

— Вы назвали четыре политические цели. Но какими должны быть шаги, чтобы достичь этих целей?

— Усилить санкции. Направить их не только против людей, которые являются частью режима, но и тех, кто поддерживает режим, в том числе против россиян, которые дают финансирование и поддержку.

Евросоюз ввел санкции против Гуцериева. США должны сделать то же самое и расширить эти санкции на других россиян и другие организации, которые оказывают такую поддержку. Мы не должны колебаться в вопросе санкций против отдельных россиян и российских компаний, поддерживающих Лукашенко. Я считаю, что без такой поддержки дни Лукашенко будут сочтены.

Также есть поддержка со стороны стран Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов. Эмираты — союзник Соединенных Штатов. И я думаю, что пришло время дать понять руководству Объединенных Арабских Эмиратов: вы можете быть либо на стороне Лукашенко, либо в хороших отношениях с Соединенными Штатами. Пришло время делать выбор.

Таким образом, давить на источники финансовой поддержки Лукашенко — это важнейший путь. Непросто оказывать давление, которое приведет к уходу главы государства. Но нам нужно прежде всего сфокусироваться на этом. Ведь пока Лукашенко остается у власти, нет надежды, что Беларусь будет двигаться в более демократическом направлении.

С уходом Лукашенко Беларусь не получит гарантии движения в демократическом направлении, но впервые будет, как минимум, надежда и возможность такого движения.

Я считаю, что мы не должны слишком фокусироваться на долгосрочных целях. Ведь если мы не достигнем краткосрочных, неотложных целей — а именно ухода Лукашенко — остальное не будет иметь значения.

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