Пациента Лукашенко ждет смирительная рубашка 1 Артем Черников

24.07.2021, 8:49

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Диагноз установлен — забастовочная терапия прописана.

Сегодня так называемая белорусская власть вызывает лишь смех и жалость одновременно. С одной стороны, народ который никогда не примет и не простит их роковых ошибок. С другой стороны, организованные и целенаправленные удары в темечко от демократических стран мира. Отсюда у синепалого «беды с башкой» и здоровье никудышное.

Пациент в который раз мечется по минному полю из своих ошибок. Так давайте же поможем Саше найти выход.

Всем давным-давно ясно, что он больше никто и любое его действие подобно самострелу. Больные фантазии узурпатора можно лечить либо операционным методом в Гааге, либо местной терапией — забастовкой. Скоро мы дождемся финальные титры фильма, где свободный народ побеждает болезнь с названием «диктатура».

На заводах и предприятиях все так же царит хаос. На МТЗ 20 дней не могут достать застывший металл. Не говоря уже об участившихся случаях пожаров.

На «Гродно Азоте» переклеивают этикетки без указания производителя, и очень странные дела с сырьем и ремонтами. Ведь «санкции не работают».

В автобусных парках нет денег даже заменить стекло в автобусах. А на брестском «Гефесте» незаконные увольнения специалистов из-за отсутствия работы. Докатились!

Разве белорусы, которых во всем мире знают как трудолюбивых и добросовестных людей, заслужили подобного?! Разве мы не хотим жить лучше? Ответ очевиден. С нас хватит беспредела на производствах и в стране. Время принимать меры забастовочной терапии.

Для начала, как при проведении любого лечения, конечно, стоит подготовиться. Морально и экономически. Запастись самым необходимым для себя и своей семьи.

Избавиться от белорусских, с каждым днем обесценивающихся, рублей. Определится с местом, где вы будете находится во время забастовки. И конечно же, купить шампанское, чтобы торжественно открыть его, когда во всех новостях услышите главное: «Режим пал!».

Это будет самый счастливый момент в жизни миллионов белорусов. Когда более чем 3000 незаконно осужденных в одно мгновение выйдут на свободу. Когда на границах образуются очереди из людей, которые едут наконец-то обнять своих близких. Когда улицы наполнятся нашим флагом с «Погоней».

Я уверен, что для белорусов это будет праздник, который можно сопоставить по масштабу с карнавалом в Рио.

И так, рабочие: диагноз установлен — забастовочная терапия прописана. Время взять наши «скальпели» в виде гаечных ключей и начать операцию «страйк». Пациента Лукашенко ждет смирительная рубашка, ведь забастовка у нас будет успешная. То, что доктор прописал.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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