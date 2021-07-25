Ученые нашли на Земле метеорит старше самой планеты 2 25.07.2021, 18:34

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Возраст находки специалисты оценивают в 4,6 миллиарда лет.

Исследователи из Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO нашли древнейший метеорит, который старше Земли, пишет rusjev.net.

Возраст находки ученые оценили в ученые оценивают в 4,6 миллиарда лет, при этом возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет. На сегодняшний день это самый старый метеорит, найденный на Земле. Метеориту дали название Уинчкомб (Winchcombe) по названию деревни, вблизи которой он был найден.

Для того, чтобы изучить находку, авторы использовали электронную микроскопию, колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей: это даст подробную информацию о кристаллической структуре, химических фазах и молекулярных взаимодействиях вещества.

По словам авторов, метеорит состоит из частиц и пыли, которые никогда не подвергались сильным космическим столкновениям, то есть не участвовали в образовании протопланетных тел.

Внутренняя структура — хрупкая и неплотно связанная, пористая, с трещинами. Похоже, он не подвергся термическому метаморфизму. Это означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым до того, как была создана какая-либо из планет. Это редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого.

Древний метеорит представляет собой редкий пример углистого хондрита — это космическая порода с органическим материалом.

Авторы считают, что изучение метеорита, который существовал в период до зарождения жизни на Земле, поможет понять причины и химию этого процесса.

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