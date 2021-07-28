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В БНТУ поднимают плату за обучение

  • 28.07.2021, 7:43
В БНТУ поднимают плату за обучение
фото: tut.by

Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года.

Стоимость обучения с нового учебного года повышается в Белорусском национальном техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза, пишет zerkalo.io.

«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», — пояснили в БНТУ и напомнили, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.

Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года. Стоимость повысится и для первокурсников. Например, если раньше стоимость обучения для первого курса (в зависимости от факультета и специальности) варьировалась от 3633,55 до 32875,72 рублей, то теперь она составляет от 3996 до 4263 рублей. В среднем повышение составило 9,9%.

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