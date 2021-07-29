На «Гродно Азот» не хватает почти 350 специалистов 2 29.07.2021, 19:47

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Архивное фото ТАСС

Люди не ходят работать за копейки.

На «Гродно Азот» не хватает почти 350 специалистов, передает «Белсат».

Накануне, в июне, руководство гродненского «Азота» уволило или не продлило контракты с несогласными и членами Белорусского независимого профсоюза.

По словам сотрудников «Азота», сейчас на заводе можно зарабатывать около 1000 рублей в месяц, но эта сумма также зависит от стажа работы, увольнения и других критериев. Если устраиваешься на работу на предприятие, то зарплата будет всего 300-400 рублей, поэтому люди сюда не спешат.

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