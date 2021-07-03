Что на самом деле происходит на белорусско-украинской границе, которую «перекрыли»? 10 3.07.2021, 9:10

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Фото: onliner.by

Журналисты съездили в пункт пропуска «Новая Гута».

За полкилометра до въезда в пункт пропуска «Новая Гута» торчит хвост очереди — белорусских, украинских, российских, евросоюзовских грузовиков. На самом деле, их тут штук тридцать, не запредельное количество. Рядом интернациональными группками гоняют комаров водители. Когда показываешь им новость про «перекрыть границу», выпучивают глаза вместе с комарами: «А как это?», пишет onliner.by.

«Днем был «тепловой режим», а с восьми вечера пропускают помаленьку, — объясняют природу очереди водители трех национальностей. — Вроде на украинской стороне задержка...»

«Тепловой режим» — это ограничение на движение большегрузов в жару, чтобы поберечь асфальт. Про свежие идеи относительно перекрытия украинской границы эти люди ничего не слышали, узнают от меня. Не верят: «Да нет, нас это, наверное, не касается».

Фото: onliner.by

Может, и правда не касается — с украинской стороны мимо нас благополучно проезжает фура и направляется к пункту дезинфекции. Тоже, кстати, интересная штука, на днях только установили.

Фото: onliner.by

У шлагбаума, уже вне поста, на белорусской стороне стоит курортное с виду семейство с рюкзаками и баулами. Оказывается, россияне — для них Беларусь удобный (насколько сейчас что-то может быть удобным) хаб для выезда хоть куда-нибудь. Теперь возвращаются домой из Турции.

«Только что пешком прошли таможню, пограничников. Вроде ничего подозрительного не происходило», — эти туристы тоже не в курсе последних громких заявлений.

Вопрос про закрытие границы у них всего один и ровно тот же самый, что и у всех прочих: «А как это?»

Фото: onliner.by

Тем временем на заднем плане изредка можно увидеть движение в очереди грузовиков. 20 минут — сдвинулись на одну машину. Снова время геополитики и комаров.

«Вот я везу в Украину битум с Мозырского НПЗ, — показывает на свою красивую машину усатый дядька явно из какой-нибудь повести Гоголя. — А таких, как у меня, автоцистерн на 24 тонны там в день загружают сто! Вы даете битум, мы платим. Это ж ваши деньги, как вы границу закроете?»

Украинский водитель с удивлением смотрит на белорусского коллегу, чья автоцистерна следующая в очереди — с нафтановским растворителем, тоже для Украины. Тот, в свою очередь, сетует, что Украина ввела какие-то «коды», без которых не впускают — а что это такое и где их брать, толком никто не знает.

Оба приходят к выводу: нет ясности в мире.

В этом месте над въездом в пункт пропуска загорается зеленый фонарь для украинца. Тот торопится в кабину. Пока, правда, чего-нибудь не закрыли.

Фото: onliner.by

Продолжаем наблюдение.

Ранее

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Таракан.

Эти слова были опубликованы БелТА 2 июля в 19:11. Узурпатор добавил также, что в Беларусь смогут въехать только мирные граждане: «Всех остальных в плен брать не будем».

После этого посыпались трактовки-догадки — что это значит.

Между тем представитель МИД Украины Олег Николенко сказал: «Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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