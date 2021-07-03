Нелегальные мигранты с территории Беларуси начали нападать на литовских пограничников 6 3.07.2021, 11:20

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В ответ был применен слезоточивый газ.

На границе с Беларусью сотрудники Пограничной службы Литвы задержали 2 июля еще 116 нелегальных мигрантов, 111 из них - в муниципалитете Друскининкай. Литовским военным пришлось применять оружие и слезоточивый газ, сообщает telegraf.by.

В погранслужбе Литвы рассказали, что был случай сопротивления, когда сотрудники применили слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов.

За последние два дня друскининкайские пограничники задержали 179 иностранцев, нелегально пересекших границу из Беларуси.

Офицеры отряда Тверечюса задержали 4 нелегальных мигранта, из которых, по предварительным данным, 3 пакистанца и одного гражданина Индии в районе Швенчёнис. В Варенском районе пограничники брандмауэра Александраса Бараускаса задержали человека, представившегося гражданином Гамбии.

Остальные 111 нелегальных мигрантов были задержаны пограничниками Друскининкайского брандмауэра 2 июля. По предварительным данным, в эту группу входят граждане разных стран, их личности установлены.

По дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и идут через долину Райгард.

Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули друскининкайского брандмауэра и оказали им сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух, а непокорных уложили на землю и надели наручники.

На участке Друскининкай действует современная система пограничного контроля. Ранее нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в Литву из Беларуси, избегали таких территорий, контролируемых стационарными техническими средствами.

На заседании в пятницу правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в связи с резким увеличением нелегальной миграции в страну.

В этом году 938 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались проникнуть на территорию Литвы. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был на протяжении 2020 года. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец. 2019 г. 46 нелегальных мигрантов были задержаны пограничниками в 2018 году; — 104, 2017 г. — 72.

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном иракские граждане или представившиеся им иностранцы. Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву.

В связи с резким увеличением числа таких случаев в последнее время ГПГ усилила безопасность границы с Беларусью. Помимо различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы должностные лица из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы.

Кроме того, пограничникам помогли силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других учреждений, а также сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, которые начали работу на границе с Беларусью.

«Видим систему, политически мотивированную систему»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным», сообщает Reuters.

«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы.

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