Венесуэла готовит деноминацию: от боливара отрежут шесть нулей 2 3.07.2021, 11:35

Это станет третьей деноминацией в стране за последние 13 лет.

Власти Венесуэлы готовят очередную деноминацию национальной валюты - боливара, который стремительно обесценивается в пожаре гиперинфляции, измеряющейся тысячами процентов в год.

Как сообщает Bloomberg, венесуэльский ЦБ принял решение «отрезать» шесть нулей от боливара, чтобы упростить ежедневные транзакции в стране, суммы которых перестали помещаться на табло калькуляторов и кассовых аппаратов.

В результате деноминации - третьей для Венесуэлы за последние 13 лет - миллион боливаров превратится в один боливар.

Курс доллара в стране, таким образом, с 3,219 млн боливаров снизится до 3,2 боливара.

Деноминация была ожидаема, говорит Фелиппе Капоссоло, бывший президент розничной группы Consecomercio.

«Количество нулей стало таково, что даже они уже не умещаются на ценниках, не говоря уже о проведении платежей», - цитирует его Caracas Chronicles.

«В результате деноминации у нас останутся цифры, которые проще понять. А также упростятся платежи и обмен, что повлияет на удобство торговли товарами и услугами», - говорит Капоссоло.

С 2008 года Венесуэла отрезала уже 8 нулей от боливара, который обесценился к доллару в 510 раз с момента прихода к власти социалиста Уго Чавеса.

На конец апреля инфляция в стране достигла 2840% в годовом выражении и 300 000% с начала 2019 года.

За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, - добычи сырой нефти.

Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо - с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.

В начале мая правитель страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара.

До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

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