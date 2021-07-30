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Украинский хакер об атаке белорусских киберпартизан: Пособники Лукашенко не будут чувствовать себя в безопасности

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  • 30.07.2021, 15:22
  • 8,908
Украинский хакер об атаке белорусских киберпартизан: Пособники Лукашенко не будут чувствовать себя в безопасности
иллюстрационное фото

Полностью скомпрометированы сотрудники разведки, контрразведки и КГБ.

Пресс-секретарь хакерской группы "Украинский киберальянс" Андрей Баранович, ранее известный под псевдонимом Шон Таунсенд, прокомментировал "Настоящему времени" взлом белорусскими киберпартизанами различных баз данных:

– Если атака подтверждается, то это крупнейший и наиболее успешный взлом [государственных систем] с 2015 года, когда китайские хакеры взломали сервера Управления кадровой службы в США.

"Украинский киберальянс" – старейшая ныне действующая группа хакеров-активистов на постсоветском пространстве. Она взламывала сайт российского Первого канала, публиковала переписку бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и тестировала на проникновение системы украинских силовиков, критикуя их за халатность.

Но даже Баранович удивлен размаху действий белорусских коллег: "Полностью скомпрометированы сотрудники разведки, контрразведки и КГБ, у которых в паспортах стоят особые пометки. И данные получили активисты, партизаны, а не спецслужбы. И теперь люди, на которых держится режим Лукашенко, не будут чувствовать себя в безопасности".

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