Новый диагноз для Лукашенко: у главаря хунты — цветущее бредовое расстройство 12 4.07.2021, 12:52

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Фото: ТАСС

Может, пора обратиться во Всемирную психиатрическую ассоциацию?

На основании данных из открытых источников телеграм-канал «Ник и Майк» пришел к выводу, что у Лукашенко можно диагностировать новое психическое расстройство:

— Как и предполагалось, расстройство прогрессирует. Теперь, безусловно, речь уже не просто о параноидном расстройстве личности.

2 июля мы все имели возможность видеть, как проявляет себя декомпенсированное «цветущее» бредовое расстройство с развернутой фабулой. Тайники с оружием (видимо, где-то рядом с погребом), вражеские беспилотники реют над головой (сразу вслед за джипами), заговор на заговоре и против него, и против его личных холопов, ячейки террористов по всей стране... Словом, тут не нужно быть психиатром, чтобы стало совершенно очевидно, что в головушке совсем беда.

Так что поговорим немного о другом. Помните, мы с вами уже говорили, что весь этот набор с указанием конкретики сам больной не придумывает? Вот и здесь та же картина. Безусловно, патологическая почва вспахана и готова. Но кто-то ее засевает конкретными фамилиями, местами тайников и прочими деталями.

Почему так происходит? Бредовый больной требует подтверждения своего бреда (он, в принципе, абсолютно все воспринимает с позиции бредовых убеждений). Он, к тому же, наделен властными полномочиями.

Разумеется, все его окружение уже давно поняло известную в психиатрии истину, что с бредовым больным спорить бесполезно и боже упаси пытаться ему возражать или переубеждать.

Что им остается? Правильно: то, что и делают - подливать масло в огонь его бреда. Вот и ложатся на стол доклады об очередных раскрытых заговорах. Заметьте, как много их стало именно в последнее время. Один сменяет другой, а про фигурантов предыдущих тут же забывают. С Федутой и Костусевым никаких следственных действий давно не происходит.

Но окружение, похоже, не знает еще одной аксиомы психиатрии - такой подход к бредовым больным тоже не работает. Почему? Больные с параноидным бредом хорошо подмечают мелочи. И, если подогревать бред сказками, больной рано или поздно заметит подвох. Что произойдет тогда? Да то что и происходит - за месяц высший чиновничий состав может меняться по несколько раз. Постоянный ператрах был еще до такого развернутого бреда. Сейчас все хуже. Так что ждем в ближайшее время продолжения. Сериал «Будзет очэнь инцярэсна» продолжается.

А пока Майк расскажет про странности, которые творятся с фотографиями главаря хунты в телегарм-канале Натальи Эйсмонт (Массандры). То, что он не в порядке, мы уже рассказывали. Некоторое время назад все было настолько плохо, что несколько событий во Дворце пришлось перенести.

Телеграм-канава Массандры же до сих пор продолжает активно фотошопить.

Но если присмотреться, то очевиден очень грубый фотошоп. Массандра, видимо, совсем недавно начала разбираться с Photoshop.

Использовался фотошоп и ранее. Фотография от 30 мая в Сочи. Обратите внимание на руки. Все знаю, что такое загар водителя, но в данном случае речь про обе руки. Плюс их цвет - вызывает отдельные вопросы.

Через две недели в Александрии главарь вышел пообщаться с людьми. В канаве Массандры появилась фотография. Снова обратите внимание на правую руку.

Уровень фотошопа вновь не выдерживает никакой критики.

Ранее не раз было замечено, что руки чрезмерно опухшие. Мешки под глазами также регулярно пытаются скрыть. Вышеприведенные факты манипуляций с руками также говорят о том, что скрывать есть что. По информации Ника, несколько раз в неделю главарю делают гемодиализ, хотя ранее эту процедуру проворачивали гораздо реже.

Может, пора обратиться во Всемирную психиатрическую ассоциацию? Это ведь не просто городской сумасшедший, а «главнокомандующий» в стране, в которой есть АЭС.

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