Ушел из жизни знаменитый белорусский скульптор Лев Гумилевский 2 4.07.2021, 13:28

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Он был автором памятника Янке Купале в центре Минска.

В субботу, 3 июля, после продолжительной болезни умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Лев Гумилевский. Ему было 90 лет. Информация об этом была опубликована на странице Белорусского союза художников в Facebook.

Прощание с Львом Гумилевским состоится во вторник, 6 июля, ритуальном зале, расположенном на улице Кульман, 33а с 10 до 11 часов.

Лев Гумилевский родился в 1930 году в Москве. После окончания Великой Отечественной войны он вместе с родителями переехал в Несвиж. Гумилевский окончил Минское художественной училище. В 1961 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Гумилевский был учеником Алексея Глебова и Андрея Бембеля.

Гумилевский развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди его наиболее известных работ: памятник Янкe Купале в одноименном парке в Минске, портреты Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, Кастуся Калиновского, композиции «Партизаны», «За землю, за волю».

Более 25 лет Гумилевский работал в соавторстве с сыном Сергеем. Одна из совместных работ – «Русалка» в несвижском парке.

В 2016 году в Минске был открыт памятник Станиславу Монюшко и Винценту Дунину-Марцинкевичу. Его авторами выступили Лев и Сергей Гумилевские.

С 1991 года Лев Гумилевский носит звание Народного художника Беларуси.

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