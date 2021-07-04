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Выезда из Беларуси ожидает больше тысячи фур

  • 4.07.2021, 18:19
Выезда из Беларуси ожидает больше тысячи фур

Самая большая очередь — на границе с Литвой.

Более тысячи фур ожидает выезда из Беларуси на границе с ЕС, эта информация размещена на сайте Госпогранкомитета. Причина задержки не сообщается.

Больше всего фур ожидает на границе с Литвой. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда ожидает более 320 машин, в Беняконях - более 270 грузовиков, в «Видзах» и «Котловке» 60 и 40 грузовиков соответственно.

На границе с Латвией в пунктах пропуска «Григоровщина» стоит более 180 машин, в «Урбанах» больше 10. На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» очереди ожидает более 110 грузовиков, а в «Козловичах» и «Берестовице» - 100 и 50 соответственно.

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