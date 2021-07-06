Ценовая «бомба»: в Беларуси все может резко подорожать 6.07.2021, 7:33

1,146

В стране происходит «рукотворный» рост стоимости цен на продукцию.

Малый бизнес часто называют становым хребтом экономики, однако в Беларуси количество малых предприятий продолжает сокращаться. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима, экс-предприниматель Виктор Марчик рассказал сайту Charter97.org о положении частного бизнеса в стране.

– Почему в Беларуси продолжает сокращаться количество малых ИП?

– Я считаю, что это политика государства. C 90-ых годов начался уничтожаться малый и средний бизнес. Фактически идет совдеповский реванш. Люди, которые родились в то время, не приемлют перемен. Они хотят, чтобы все осталось так, как было в СССР. Малый и средний бизнес просто уничтожаются, считается, что они не нужны.

Во всех развитых государствах малый и средний бизнес «идет столбом», а у нас наоборот. Это началось в 90-ых годах и продолжается по сей день. Сегодня можно сказать, что бизнес в Беларуси «cхлопнулся».

– Как может сказаться тенденция сокращения малого бизнеса на экономике Беларуси? Могут ли вырасти цены из-за нехватки продукции, а также монополии со стороны крупных компаний?

– Однозначно это скажется только негативно на нашей стране. Когда развивается малый и средний бизнес, то автоматически появляются рабочие места, плюс идет конкуренция, из-за которой идет спад цен. Если будет какая-то монополия крупного бизнеса, то, естественно, монополист будет ставить свои цены, не считаясь с потребностями и возможностями населения. Это значит, что цены будут однозначно расти. Только конкуренция и развитие малого и среднего бизнеса поспособствует спаду цен.

А под белорусской экономикой сейчас тикает «ценовая бомба»: из-за политики властей по отношению к малому и среднему бизнесу все может значительно подорожать.

– Эксперты отмечают, что из-за политики властей малому бизнесу приходится или закрыться, или релоцироваться в другую страну. Так ли это?

– Да, я согласен с этим мнением, это происходит из-за ситуации в нашей стране, то есть уничтожения малого и среднего бизнеса. Я бы сказал, что людям легче не просто закрыться, а перенести свой бизнес в другую страну. Это происходит уже довольно давно.

Я встречался и разговаривал с людьми, которые перенесли свой бизнес, например, в Россию. Они очень довольны и советуют другим знакомым переносить тоже. Кто-то переносит и в Польшу, и Украину, и Литву, у кого какие-то возможности и связи.

Однозначно происходит отток грамотных и умных людей, которые могли бы сделать нашу экономику свободной и развивающейся, но они уезжают за границу. Как мы видим, власти не нужны люди, которые что-то могут сделать для нашей страны. Им нужны только те, кто будет работать за маленькую зарплату, сидеть и молчать, то есть им нужны рабы.

– Еще одна неприятная тенденция для бюджета — падение доли малого бизнеса в наполнении казны. Дефицит бюджета за май вырос до 1 миллиарда рублей. Продолжится ли эта тенденция? К каким последствиям это может привести?

– Сколько раз мы встречались с руководством различного уровня на форумах и так далее, то они всегда говорили, что доля малого и среднего бизнеса очень маленькая в бюджете государства. Они говорили про процентное соотношение, но если перевести этот процент на деньги, то получается довольно крупная сумма. Теперешняя ситуация такова, что власти считают каждую копеечку, поэтому потерять миллионы долларов будет очень ощутимо и необдуманно. Я считаю, что по-любому будут потери в бюджете.

– Может ли такая политика властей повлиять на настроения владельцев малого бизнеса, а также их клиентов? Какие сегодня настроения у людей в вашем городе?

– Влияние уже давно происходит. Естественно, все это отношение власти к предпринимателям сказывается негативно. Большинство, 90%, а то и больше, относятся к нынешнему режиму отрицательно.

Давление на предпринимателей содействует повышению цен на продукцию, потому что чем больше затраты у бизнеса, тем больше и цена. Никакой предприниматель не будет работать в убыток. В итоге все это давит на карман простого потребителя. Обычное население тоже понимает, кто в этом виноват, потому что каждый предприниматель объясняет покупателю в чем причина роста цен на его продукцию.

В нашем города такая же ситуация. Придешь в будний день на рынок — а там никого. Многие уже не работают в будний день, хотя работали раньше. Те, кто еще работает, фактически стоят по нулям. Если продадут какую-то одну вещь, то они радуются этому.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».