Ученые нашли, где в нашей галактике может обитать другая цивилизация 7 6.07.2021, 14:53

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Исследование провели в Университете штата Пенсильвания.

Компьютерное моделирование ученых из США предполагает, что лучшим местом для поиска древних космических цивилизаций может быть ядро галактики, относительно новая цель в поисках внеземного разума.

Исследователи под руководством Джейсона Т. Райта из Университета штата Пенсильвания показали, что такая цивилизация могла бы путешествовать за счет движения звезд, сообщает sciencealert.com.

Старые математические модели космической колонизации пытались определить время, необходимое цивилизации для распространения по Млечному Пути. Учитывая размер Млечного Пути, широкомасштабная галактическая колонизация может занять больше времени, чем возраст самой галактики.

Однако уникальной особенностью этого нового моделирования является то, что он учитывает движение звезд галактики. Млечный Путь не статичен, как предполагалось в предыдущих моделях, а представляет собой бурлящую массу. Корабли или зонды будут летать среди звезд, которые сами по себе движутся. Новое моделирование показывает, что движение звезд способствует колонизации, то есть распространению цивилизации.

Моделирование основано на предыдущем исследовании Джонатана Кэрролла-Нелленбака который предположил, что гипотетическая цивилизация может распространяться со скоростью ниже световой через движущуюся галактику. В симуляции предполагается, что цивилизация использует корабли, движущиеся со скоростью, сопоставимой со скоростью нашего собственного космического корабля (около 30 км / с).

Когда корабль прибывает в виртуальный обитаемый мир в симуляции, этот мир считается колонией и сам может запускать другой корабль каждые 100000 лет, если другой необитаемый мир находится в пределах досягаемости.

Дальность действия смоделированного космического корабля составляет 10 световых лет с максимальной продолжительностью полета 300 000 лет. Технология виртуальной колонии должна была прослужить 100 миллионов лет, прежде чем исчезнет с возможностью переселения, если другая колония переместится в зону досягаемости.

Оказалось, что вращение галактики порождает волну или «фронт» колонизации. Как только фронт достигает галактического ядра, его плотность катализирует быстрое увеличение скорости колонизации. Даже с очень консервативными ограничениями, наложенными на скорость космических кораблей, большая часть галактики может быть колонизирована менее чем за миллиард лет — лишь часть ее общего возраста.

Результаты моделирования подтверждают предыдущие предложения искать в галактическом центре признаки жизни. Центр галактики можно не только быстро колонизировать, но и эффективно сканировать на предмет технологий.

Моделирование также показало, что, возможно, некоторые области нашей галактики никогда не будут заселены, и это вопрос не времени, а эффективности: колонизировать отдаленные участки нет никакого смысла, если рядом есть подходящие миры.

Также вероятным местом обитания внеземных цивилизаций могут стать шаровые скопления. Это древние массивные скопления звезд — реликты периода интенсивного звездообразования, где расстояние между звездами невелико — полет от одной к другой может занять всего несколько лет, а передача сигналов возможна с задержкой всего в несколько месяцев или недель.

В Млечном пути насчитывается около 150 известных шаровых скоплений возрастом от 10 до 13 миллиардов лет. И в каждом скоплении, в теории, может существовать по одной цивилизации.

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