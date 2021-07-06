Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против белорусского режима 1 6.07.2021, 17:52

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Под санкции попали 78 физлиц и 8 компаний.

К четвертому пакету санкций Евросоюза в отношении белорусского режима присоединились семь стран – Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает Совет ЕС.

Четвертый пакет был принят 21 июня. Под санкции попали 78 физлиц, в том числе Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин, и 8 компаний, в том числе МАЗ, БелАЗ, ННК.

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