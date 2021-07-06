Южная Корея освоила технологию запуска баллистических ракет с подлодок 1 6.07.2021, 20:22

Она стала первой неядерной страной, которая получила эту технологию.

Южнокорейские военные впервые испытали баллистическую ракету для подводных лодок собственной разработки, сообщает N+1. Таким образом, Южная Корея стала седьмой страной, у которой нет ядерного вооружения, но которая освоила запуск баллистических ракет подводного старта.

Первый запуск баллистической ракеты с подводных лодок южнокорейской разработки прошел успешно. Таким образом, Южная Корея стала первой неядерной страной, которая получила эту технологию. Ведь такая технология была только у государств с ядерным вооружением.

Но военные не раскрывают деталей об испытаниях, но в СМИ пишут, что запуск производили из подводной лодки Dosan Ahn Changho. У нее есть шесть шахт для запуска баллистических ракет Hyunmoo 3C с дальностью 1500 км и ракеты Hyunmoo 4, дальность которой 800 км.

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