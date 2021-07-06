ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Беларуси 10 6.07.2021, 22:27

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фото: OSCE/Mikhail Evstafiev

Голосование по ней сопровождалось истерикой делегаций Таракана и РФ.

Во вторник, 6 июля, в Вене на закрытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция «О подходах к инакомыслию в Беларуси», осуждающая действия режима Лукашенко. Голосование по ней сопровождалось истерикой делегаций России и Беларуси, представители РФ даже покинули зал заседаний.

Резолюцию предложила представитель Нидерландов Фара Карими. Она призвала включить ее в повестку как срочную и релевантную и затрагивающую ключевые ценности и принципы работы ПА ОБСЕ, которые обязывают Ассамблею выступить против непрекращающегося ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси.

Представитель Нидерландов призвала проголосовать за резолюцию: «Белорусские власти должны прекратить подавление собственного народа и освободить всех политзаключенных». Резолюция ПА ОБСЕ по Беларуси была принята большинством голосов присутствующих.

После этого делегация Нидерландов опубликовала в своем официальном твиттере сообщение о принятии резолюции и ее текст. В своей резолюции ПА ОБСЕ призывает режим Лукашенко:

отказаться от ограничений на мирные собрания и свободу СМИ;

обеспечить полное соответствие законодательства страны международным обязательствам в области прав человека;

пересмотреть свое отношение к инакомыслию в обществе, прекратить репрессивную тактику, освободить всех политзаключенных, наладить взаимодействие с оппозицией и разрешить проведение честных выборов с участием наблюдателей от ОБСЕ.

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