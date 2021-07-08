В Москву с визитом прилетели террористы движения «Талибан» 17 8.07.2021, 20:22

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иллюстрационное Фото: afp

«Талибан» в РФ официально признан террористической организацией.

В Москву прилетели представители политического офиса движения "Талибан", официально признанного в России террористической организацией.

Источник агентства "Интерфакс", сообщивший эту информацию, не стал уточнять с кем будет встречаться делегация "Талибана" и какова цель её визита. Отмечается лишь, что представители движения прибыли в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления "Талибана" на правительственные войска - после того, как США начали выводить из страны свой военный контингент.

Ранее Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану, на территорию которого отступают военнослужащие афганских правительственных сил. Известно, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база - крупнейшая за пределами России.

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