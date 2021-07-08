Глава МИД Литвы обсудил миграционный кризис с иракским коллегой 1 8.07.2021, 20:40

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Габриэлюс Ландсбергис

Ранее свою поддержку Литве в этом вопросе выразила Турция.

8 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провел телефонный разговор со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Беседа состоялась в рамках подготовки к предстоящему визиту литовского министра в Ирак, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

«В ходе беседы была достигнута договоренность о поиске возможностей сотрудничества в сфере нелегальной миграции, поскольку миграционный поток иракских граждан через литовско-белорусскую границу значительно увеличился», — говорится в сообщении.

Министры согласились продолжить обсуждение в Багдаде.

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