ЕС предупредил режим в связи с атакой на белорусские независимые медиа 9.07.2021, 9:37

1,430

Неприемлемые действия должны прекратиться.

В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ. Заявление представителя Европейской внешнеполитической службы Питера Стано было сделано после атаки 8 июля на ряд независимых изданий в Беларуси.

«Репрессии против «Наша Нива» и других средств массовой информации и журналистов в Беларуси демонстрируют продолжение преследования режимом независимых голосов и полное пренебрежение не только свободой слова, но и собственными обязательствами в рамках ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, достойно сожаления и должно прекратиться», — написал в Twitter Питер Стано.

Напомним, в четверг, 8 июля, независимые издания по всей стране оказались под прицелом силовиков. По решению Мининформа был заблокирован сайт «Нашай Нівы». В редакциях и по месту жительства журналистов прошли обыски. Многие из них после допросов на свободу так и не вышли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».