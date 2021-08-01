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Армия и талибы ведут бои за три крупных города Афганистана

  • 1.08.2021, 10:37
Армия и талибы ведут бои за три крупных города Афганистана
фото: EPA

В городе Герат бои идут в нескольких районах.

Силы движения "Талибан" подступают к трем крупным афганским городам на юге и западе страны, сообщают источники Би-би-си.

Боевики вошли в пригороды городов Герат, Лашкаргах и Кандагар.

Наступление "Талибана" на позиции афганской армии, начавшееся, когда Афганистан начали покидать войска США, продолжается уже не первую неделю.

Боевики, по разным оценкам, контролируют около 50% территории страны (сами талибы говорят, что заняли уже 80% Афганистана), но ни одного крупного города им захватить пока не удалось.

В Кандагаре в лагерях для беженцев сейчас живут около 11 тыс. семей. Член афганского парламента Гуль Ахмад Камин в беседе с Би-би-си сказал, что опасность захвата города экстремистами вполне реальна.

По словам Камина, "Талибан" планирует сделать Кандагар своей временной столицей. Если падет этот город, то правительство потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями в юго-западном регионе, говорит он. Таких напряженных боев город не видел уже 20 лет, добавляет Камин.

Боевики, по его словам, атакуют город с нескольких сторон, и если они прорвутся внутрь, то армия не сможет применять к ним тяжелое вооружение, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

фото: EPA

Столкновения обостряются и в Герате на северо-западе Афганистана. Боевики пробились в город с юга. Бои идут по меньшей мере в пяти местах. ВВС США продолжают наносить авиаудары по "Талибану". Правительственным войскам удалось отбить городской аэропорт.

По словам жителей, многие из них сами берут в руки оружие. Полевой командир моджахедов Исмаил-хан, воевавший против советских войск во время Афганской войны, организовал ополчение, чтобы помочь защитить город.

В столице провинции Гельменд Лашкаргахе боевики, по словам источника Би-би-си, в субботу находились на расстоянии 100 метров от здания правительства провинции. В пятницу они тоже подошли близко, но афганским войскам удалось их отбросить.

Спецпосланник Евросоюза в Афганистане Томас Никлассон в беседе с корреспонденткой Би-би-си Лиз Дюсет сказал, что конфликт еще далек от пика, и "Талибан" вернулся к идее восстановления своего "исламского эмирата".

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