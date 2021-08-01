В Жлобине загорелся Белорусский металлургический завод
- 1.08.2021, 15:02
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Пожар произошел в здании сталепроволочного цеха.
Сегодня ночью на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар, сообщает naviny.online.
Как отметили в МЧС, нештатная ситуация случилась в здании сталепроволочного цеха.
Сообщение на пульт дежурного поступило в 04:55 — загорелась кумароновая смола в металлической ванне (1,5х2,5м) агрегата №1 термотравильно-гальванического участка (15х150 м).
В результате загорания повреждена ванна, технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет.