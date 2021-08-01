В Жлобине загорелся Белорусский металлургический завод 1.08.2021, 15:02

4,452

фото: naviny.online

Пожар произошел в здании сталепроволочного цеха.

Сегодня ночью на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар, сообщает naviny.online.

Как отметили в МЧС, нештатная ситуация случилась в здании сталепроволочного цеха.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 04:55 — загорелась кумароновая смола в металлической ванне (1,5х2,5м) агрегата №1 термотравильно-гальванического участка (15х150 м).

В результате загорания повреждена ванна, технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».