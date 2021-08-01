В Литве задержали рекордное количество мигрантов, завезенных режимом Лукашенко 10 1.08.2021, 17:43

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Литовские пограничники задержали 216 нелегалов.

В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С полуночи до 13 часов 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов. До сих пор рекорд был 171 человек за сутки. Если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300-400 человек.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что никакой системы не осталось – если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

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