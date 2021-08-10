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Хакер подарил украденные $42 тысячи в криптовалюте случайному пользователю

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  • 10.08.2021, 21:01
  • 2,508
Хакер подарил украденные $42 тысячи в криптовалюте случайному пользователю

Криптовалюту он подарил за совет.

Один из хакеров, 10 августа взломавших протокол Poly Network и похитивших с него более $611 млн, отправил $42 тыс. в ETH на адрес случайного пользователя. После того, как адреса злоумышленников были опубликованы публично, на них начали приходить пустые транзакции, содержащие различные сообщения, передает РБК.

Одно из таких сообщений было отправлено пользователем под ником hanashiro.eth, который посоветовал преступникам не использовать токены USDT, чтобы они не были заблокированы. 13,37 ETH, которые hanashiro.eth получил от преступников, он перевел на адрес создателя Ethereum Виталика Бутерина.

После взлома компания Tether, которая является эмитентом стейблкоина USDT, внесла в черный список $33 млн в USDT на блокчейне Ethereum, украденных в результате взлома. Это означает, что теперь эти средства заморожены и не могут быть переведены.

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