Четыре правила «морских котиков» 5 11.08.2021, 11:08

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В чем секрет исключительной выносливости элитного военного подразделения США?

Американские «морские котики» (Navy SEALs) — элитное военное подразделение Военно-морских сил США, известное своей сверхвысокой эффективностью. Кандидатов, желающих стать «котиками», ждет «Адская неделя» — серия экстремальных физических и психологических испытаний, которые оказываются непосильными для 75% участников отбора, пишет «Новое время».

В колонке на портале Medium сын вице-адмирала Джозефа Кернана, прошедшего путь от офицера Navy SEAL до заместителя командующего Южным командованием Вооруженных сил США, рассказал о четырех привычках «морских котиков», в которых заключается секрет их выносливости.

Одно испытание за раз

«Адская неделя», через которую проходят все кандидаты на вступление в ряды «котиков», представляет собой череду тяжелых испытаний: пробуждение посреди ночи под звуки выстрелов, изнурительные пробежки и отжимания, перетаскивание бревен, нахождение в ледяной воде, ползание по раскаленному песку — и все это с воскресенья по пятницу без перерыва на сон.

Шон Кернан, сын вице-адмирала и бывшего члена Navy SEAL, рассказывает, что его отец считал самым тяжелым днем «адской недели» вторник.

«Для меня это звучало странно. Вторник? Разве худший день не четверг или утро пятницы? Но потом он все объяснил, и его слова приобрели смысл. Ты просыпаешься в 02:00 утра воскресенья под звуки стрельбы, бегаешь вокруг, пока на тебя кричат. Ты отжимаешься, таскаешь бревна, катаешься в песке. Это продолжается весь день, а затем и всю ночь.

Пока другие спят в своих теплых постелях, ты продолжаешь упражняться, дрожать и испытывать на себе крики. Наступает утро понедельника. Учения повторяются от рассвета до заката и сопровождаются непрерывными упражнениями и физическими муками. Затем ты делаешь это снова, всю ночь.

Потом наступает утро вторника. Ты не спал больше двух суток и прошел через серьезный стресс, холодную воду и тяжелые упражнения. К утру вторника ты чувствуешь себя более усталым, чем когда-либо в жизни", — пишет Кернан.

Однако те, кому удалось пройти отбор, не думали о том, что им предстоит выдержать еще несколько дней испытаний, приходит к выводу колумнист, — они были сконцентрированы на каждом отдельном упражнении и действовали по принципу «одна вещь за раз».

«Вы можете применять это правило во многих аспектах своей жизни. Если вы готовитесь к большому экзамену, изучайте одну страницу за раз. Работаете над крупной презентацией, — один слайд за раз. <...> Сузьте обзор и преодолейте эти большие препятствия на вашем пути по частям», — пишет Кернан.

Делайте как следует или не делайте вовсе

Каждому кандидату в «морские котики» предстоит пройти, казалось бы, рутинную для армии процедуру — проверку комнаты на предмет чистоты. В ней не должно быть и следа песка, грязи или пыли — ни единого изъяна; а кровать следует заправлять по специальной технике, исключающей появление складок.

Однако наказание за провал подобного «теста» далеко не рутинное — упражнения в очень холодной воде, после которых, если офицер находится в плохом расположении духа, курсанта могут заставить обкататься в песке.

«Подобные издевательства над курсантами из-за того, что они неправильно заправили кровать, могут показаться глупыми, однако они служат другой важнейшей задаче — прививают сверхвнимание к деталям. Его суть можно сформулировать так: «Если я не могу доверить тебе как следует заправить кровать, почему я должен доверять тебе винтовку на боевом задании?» — объясняет колумнист.

Подобный подход также можно применить в обычной жизни: делая домашнюю работу, выполняя рабочую или любую другую задачу. Основной принцип — «делай как следует или не делай вовсе».

«Если люди будут знать, что вы уделяете серьезное внимание мелочам, они будут уверены в том, что вы так же относитесь и к чему-то большему. Отец показывал мне это на практике, говоря „Всегда можно проверить еще раз“. Это хорошая установка. Внимание к деталям требует дополнительных усилий, но польза от этого сильно превышает цену, которую вы заплатите за посредственную работу», — говорится в статье.

Поддерживайте физическую форму

Одна из ключевых составляющих культуры «морских котиков» — стремление всегда находиться в хорошей физической форме. Большинство военных обладают сильным внутренним голосом, который призывает их: «Хватит лениться», «Хватит набирать вес», — отмечает автор колонки, сын бывшего офицера Navy SEAL.

Подобная честность и открытость с самим собой помогает поддерживать дисциплину.

«Даже во время самой большой рабочей нагрузки и самых тяжелых испытаний я всегда находил возможность поупражняться. Мысль о том, что «у меня нет на это времени», сложно продать честному перед самим собой разуму. Я всегда говорил себе: «Если у президента есть время на тренировку, то и у меня есть».

Забота о своем теле поддерживает ваш разум в тонусе. Это также посылает сигнал окружающим о том, что вы обладаете серьезной рабочей дисциплиной. Найдите время для упражнений — у вас оно есть. Это все улучшит, и вы будете более продуктивными", — отмечает Кернан.

Начинайте свой день рано

Чтобы быть эффективным, организму человека необходим режим, прогнозируемость и повторяемость. Достичь лучших результатов и больше успеть можно благодаря другой привычке военнослужащих — раннему пробуждению.

«Сложно быть продуктивным, если вы каждый день спите до обеда. Пересыпание психологически зарывает вас, и из этого состояния затем сложно вырваться.

Когда вы просыпаетесь раньше всего остального мира, то у вас возникает ощущение упреждающего удара — это настраивает вас на замечательный лад на весь день. Поупражняться или приступить к работе над проектом прежде, чем все остальные проснутся, потрясающе. Ты чувствуешь себя богом", — делится мыслями автор колонки Шон Кернан.

Он подытоживает: сконцентрируйтесь на текущем моменте, не позволяйте бремени огромной задачи запугать вас — разбейте ее на несколько частей и решите, относитесь к мелочам как к религии и дисциплинируйте себя.

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