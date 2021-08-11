В Иерусалиме нашли следы древнего события, которое упоминалось в Библии 11.08.2021, 11:15

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Остатки инструментов, разбитых землетрясением

Фото: Eliyahu Yanai, City of David

Оно сильно повлияло на людей, живущих в городе.

Группа исследователей из Управления древностей Израиля обнаружила свидетельства сильного землетрясения, произошедшего в Иерусалиме примерно 2800 лет назад, пишет «Новое время».

Это землетрясение упоминается в том числе в ветхозаветной Книге пророка Захарии, отметили археологи.

Предыдущие исследования обнаружили свидетельства сильного землетрясения в Израиле в середине восьмого века до нашей эры в таких местах, как Хацор и Телль эс-Сафи, но никаких свидетельств в Иерусалиме найдено не было.

Сейчас же авторы работы обнаружили свидетельства повреждений, нанесенных во время раскопок в национальном парке «Город Давида», а также упоминания о землетрясении в еврейской священной книге Танах (этот сборник священнных книг во многом схож с христианским Ветхим Заветом).

Исследователи отмечают, что землетрясение упоминается как в книге Захарии, так и в книге Амоса. Оба описали ущерб, нанесенный Иерусалиму через много лет после этого события, предполагая, что он, должно быть, сильно повлиял на людей, живущих там в то время.

Что еще более важно, ученые нашли вещественные доказательства в виде разбитой керамики, ламп, кухонной утвари, мебели и обрушившихся стен. Они также обнаружили то, что они описывают как «ряд разбитых судов». Артефакты были засыпаны выжившими после землетрясения, которые затем построили на них сооружения, создав то, что команда описывает как слой разрушения.

При осмотре поврежденных товаров они не смогли найти никаких доказательств пожара или преднамеренного ущерба, например, от захватчиков, что сделало землетрясение наиболее вероятным кандидатом. Они также отмечают, что глубина залегания артефактов помогла определить время землетрясения.

Исследователи были удивлены тем, что они нашли на месте раскопок, потому что предыдущие исследования показали, что Иерусалим продолжал существовать как город после землетрясения до времени вавилонского разрушения, которое произошло примерно 200 лет спустя.

Они предполагают, что вполне вероятно, что, хотя Иерусалим сильно пострадал от землетрясения, он не был эпицентром бедствия.

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