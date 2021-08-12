«Николай сегодня говорит белорусам: не останавливайтесь — и все будет хорошо» 5 12.08.2021, 11:11

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Николай Статкевич

Лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу исполнилось 65 лет.

Сегодня свой 65-й день рождения отмечает один из лидеров демократической оппозиции, легенда белорусского Сопротивления, глава партии Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Николай Статкевич.

К сожалению, этот день он, как и многие узники режима, встречает за решеткой. Сайт Charter97.org поговорил с супругой политика Мариной Адамович.

— 9 августа исполнился год с начала непрерывных протестов в Беларуси. Белорусская солидарность поразила весь мир, а тема перемен в Беларуси и сейчас продолжает оставаться на главных полосах ведущих СМИ. Чего, по вашему мнению, удалось добиться белорусам за этот год?

— Во-первых, мне кажется что это началось раньше. Особенности того, какой будет эта президентская кампания, каким будет весь следующий год и судьба белорусов проявились уже в мае 2020-го. Главное чего белорусам удалось добиться — это осознать свое единство, свою ответственность за будущее всей страны, воспитать в себе готовность взять эту ответственность в свои руки. Я думаю, что как бы ни развивались события в самое ближайшее время, но перемены уже абсолютно неизбежны.

— Об этом же говорят и многие политические эксперты: как бы ни старался Лукашенко «перевернуть страницу», ситуация в Беларуси уже не будет прежней. Можно ли говорить о том, что его режим оказался в патовой ситуации и протесты запустили для него обратный отсчет?

— Я думаю, что это началось безусловно раньше. Протесты, которые запустили обратный отсчет для режима, начались, как мне кажется, еще в 2017 году. С декрета о «тунеядцах» и вызванных им протестов, когда действительно начали выходить люди, которые раньше не принимали участия ни в каких политических кампаниях. И мне кажется, что сейчас вопрос ухода этого режима — это вопрос времени, потому что перемены бесповоротны. Можно на какое-то время заставить общество затаиться, но заставить полюбить себя, поверить и захотеть жить в этом болоте уже невозможно. Сейчас — действительно то время, когда обратный отсчет для режима пошел.

— Важ муж, лидер Социал-демократической партии «Народная Грамада» Николай Статкевич как-то сказал: «Когда у белорусов появится надежда, то вы их не узнаете». Как вы оцениваете протестный потенциал белорусов сегодня? На сколько велика ненависть к режиму Лукашенко среди людей?

— Иногда кажется, что «все закончилось», что люди «покорились». Посмотришь — полные кафе, люди живут обычной будничной жизнью. Но важные детали, случайные слова, реакции со стороны этих людей показывают, что люди просто ждут, что люди не покорились, что люди осознали, чего они не хотят. Возможно, эти требования до конца не сформированы, не отрефлексированы, не проанализированы события последнего года. Мне кажется это главная наша ошибка — мы не рефлексируем события своего прошлого, даже самого ближайшего. Так вот, люди точно знают чего они не хотят. Возможно осталось понять, каких именно шагов хочет белорусское общество, чтобы эти перемены ускорились.

— Николай Статкевич был арестован еще до выборов и начала массовых протестов. Почему режим так боится этого человека?

— Режим, возможно, понял, что грубейшие ошибки, которые были им сделаны во время пандемии коронавируса, в начале той кампании, не дадут провести ее, как в 2015 году. Логичное для такого режима — продолжить свое правление любой ценой — всегда приводит к тому, что надо в первую очередь избавиться от настоящих соперников. Надо в первую очередь изолировать людей, которые у режима всегда ассоциируются с ожиданием неприятностей. Николай никогда не покорялся, всегда знал, в чем его главная цель. Один такой человек для режима — более опасен, чем тысячи.

— Вы недавно сказали, что Николай выглядит как свободный человек, уверенный в себе и в том, что делает. Как ему удается оставаться свободным человеком, даже находясь за решеткой?

— Очевидно, это все внутри: и воля, и радость, и любовь. Свобода-несвобода всегда у нас внутри. Вот у него внутри эта безусловная воля, свобода и она его не покидает. Он знает, чего он хочет, он знает, что он для этого делает. Даже за решеткой он бывает не менее опасным для режима, не менее свободным, чем любой из нас на свободе.

— Задолго до 2020 года, Николай уже стал легендой сопротивления. Во время многих политических кампаний люди говорили, что черпают из общения с ним энергию и вдохновение. Что он сейчас сообщает в письмах вам и своим соратникам? И как ему удается сохранить боевой дух и поддерживать его у других?

— Я думаю, что это абсолютная свобода и абсолютная уверенность в том, что все то, что ты делаешь — правильно. Абсолютная уверенность в своей правоте и неизбежной логике событий, которые приведут к ожидаемому нами итогу. Николай постоянно, даже в условиях абсолютного отсутствия информации анализирует ситуацию и периодически присылает мне маленькие зарисовки.

В свое время он начал целую серию таких публикаций, анализируя ресурсы режима и протестующих и пришел к выводу, что победа зависит от ресурсов сторон и выделил несколько: силовой, моральный, международный и так далее. И в последнее время он считает, что власть своими безумными действиями все сама делает, шаг за шагом, чтобы уничтожить имеющиеся у нее ресурсы. На сегодняшний день полностью уничтожен международный ресурс этими безумными действиями: арестами, обвинениями Соединенных Штатов Америки и Европы в подготовке «всемирного заговора» против Беларуси. Все работает против режима: от ареста Федуты, Зинкевича, Костусева до посадки самолета и диверсии с беженцами на границе. Полностью уничтожен международный ресурс, и самый «либеральный» министр превратился в классического жандарма. Безмерное использование военного ресурса, которым Лукашенко вынужден затыкать все дырки, наоборот уменьшает любые его шансы.

Николай действительно поддерживает людей за решеткой, на свободе, в эмиграции и его оптимизму можно только позавидовать. Оптимизм в данном случае — плохое слово. Его вере, его убежденности можно только позавидовать.

— Страны Европы, а также США, Британия и Канада ввели секторальные санкции против режима Лукашенко. Николай в прошлые годы не раз критиковал Запад за половинчатость решений по противодействию диктатуре и добивался более решительных мер. Как вы оцениваете сегодняшнюю позицию стран Запада по отношению к режиму Лукашенко?

— По крайней мере, меня радует, что впервые страны Запада единодушны в своем решении, в своем отношении к этому режиму, в его непризнании, его осуждении и его неприятии. Вот все что я могу сказать. Поживем — увидим дальше. Я рада, что они действительно поняли, что такому режиму не место в современном мире и что такие режимы, как раковая опухоль, расползаются, если их своевременно не удалять.

— Сегодня Николай Статкевич отмечает свой День рождения. К сожалению, он вынужден встречать этот день за решеткой. Чтобы вы хотели сказать Николаю в этот день?

—Знаете, я не люблю публичных обращений на личные темы…

— Другой вопрос тогда к вам. Что мы можем и должны делать для освобождения важных для нас людей, брошенных режимом за решетку и ставших политзаключенными?

— Это самый болезненный вопрос сегодняшнего дня. У меня только один ответ — не останавливаться, просто не останавливаться. Каждому на своем месте свой маленький, личный бастион держать. Воспитывать в себе человека, воспитывать неприятие того, что происходит, и быть человеком в абсолютно любых условиях. Не исполнять преступные приказы, не опускать голову, забыть на веки вечные классическое: «вы же понимаете». Нет, уже давно не понимаем. Как раз готовность людей, приличных в других условиях, которые могли бы прожить приличную жизнь при любой другой власти, покоряться этому злу — сейчас понять невозможно. Воспитывайте в себе человека и не сдавайтесь.

— Какие факторы могут стать решающими для падения режима Лукашенко, по вашему мнению?

— Трудно сказать какие факторы могут стать решающими, потому что это все может на самом деле произойти и сегодня, и завтра… Но я думаю, что единодушная воля общества, жажда перемен и точное понимание не только того, чего мы не хотим, но и того, чего хотим. Пора уже формировать, скажем так, общий посыл во вселенную: чего белорусы хотят, чего они добиваются. Пока протесты начинались именно с понимания того, чего мы не хотим. Пора формировать позитивные желания: чего хотят белорусы.

— Даже в самые тяжелые времена одна-две меткие и хлесткие фразы Николая в адрес «хитрозачесанного» имели потрясающий эффект и мобилизовали людей. Чтобы ваш муж сказал сегодня белорусам, которые продолжают борьбу за свободу?

— Это абсолютно очевидно. Не останавливайтесь — и все будет хорошо. Белорусы заслужили и достойны красивой и чудесной жизни в красивой и чудесной стране.

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