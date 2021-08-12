Xiaomi представила свою версию робота-собаки 12.08.2021, 15:50

Первые 1000 единиц будут стоить примерно $1540.

Китайский технологический гигант Xiaomi представил четвероногого робота CyberDog: экспериментальную машину с открытым исходным кодом, которая, по словам фирмы, «имеет непредсказуемые возможности», пишет сайт nv.ua.

В пресс-релизе компания подчеркнула, что она сначала выпустит только 1000 единиц для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники».

Компания заявляет, что надеется, что эти первые пользователи будут «способствовать развитию четвероногих роботов», и назначает цену на робота для продажи. Первые 1000 единиц будут стоить всего 9999 юаней или примерно $1540.

В том же пресс-релизе подчеркивается «домашняя природа» CyberDog, в том числе cпособность робота реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака.

Однако, глядя на изображения CyberDog, становится ясно, что Xiaomi не представляет машину в качестве конкурента Aibo, собственного робота-пса от Sony. В то время как Aibo маленький и «домашний», CyberDog изящный и футуристичный, даже немного угрожающий.

Xiaomi заявляет, что CyberDog достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, может двигаться со скоростью 3,2 м/с (по сравнению с 3,9 м/с у Spot) и весит 3 кг (по сравнению с 5,2 кг у Spot). CyberDog работает на платформе Nvidia Jetson Xavier AI и оснащен множеством камер и датчиков. Среди них сенсорные датчики, модуль GPS, сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз» и камера Intel RealSense D450 для определения глубины. Эти компоненты позволяют роботу ориентироваться в полуавтономном режиме.

«CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия», — говорит Xiaomi. Устройство также может реагировать на голосовые команды, в том числе распознавать слова и инструкции для пробуждения, или им можно управлять с помощью подключенного приложения для смартфона.

CyberDog также имеет три порта USB-C и один порт HDMI, которые, по словам Xiaomi, можно использовать для настройки оборудования. Компания предлагает добавить к роботу лидарные датчики, панорамные камеры и прожекторы.

Boston Dynamics популяризировала четвероногий формат для роботов, и компании по всему миру сейчас изучают, как и где можно эффективно развернуть такие машины. Сейчас цена на это оборудование падает, что позволяет исследовать новые варианты использования.

Ранее в этом году китайская робототехническая компания Unitree выпустила четвероногого бота, который стоил всего $2700, и CyberDog от Xiaomi снова снижает эту цену. Очевидно, что возможности этих машин не будут идентичными, но более широкий доступ к технологии покажет, стоит ли этим компаниям вообще заниматься.

В течении двух недель солдаты отрабатывали несколько заданий: оборонительные действия днем, наступательные действия с захватом перекрестка и бой в городских условиях. Каждый сценарий сначала выполняли с участием исключительно людей, а затем вместе с роботами, чтобы проследить, как они повлияют на бой.

«Когда у нас были бои в городе без роботов — я умер. Но когда робот сначала пошел на разведку — я выжил», — рассказал один из солдат. Но и казусов избежать не удалось — во время одного из упражнений робот разрядился, и людям пришлось тащить своего 30-килограммового роботоварища на спине.

В Boston Dynamics уточнили, что компанию не уведомили о участии Спота в военных учениях, а также уточнили, что все покупатели подписывают соглашение, согласно которому робота нельзя использовать для причинения вреда людям.

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