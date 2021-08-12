Гитанас Науседа заявил об утечке секретной информации из МИД Литвы2
- 12.08.2021, 16:30
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Она произошла в результате кибератаки.
Литовский президент Гитанас Науседа заявил об утечке секретной информации из МИД Литвы, сообщает Delfi. Она произошла в результате кибератаки и "может нанести большой ущерб, прежде всего, в отношении союзников", подчеркнул он.
В Литве проводят расследование происшествия, и пока нет полной картины. "Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации, — говорит Науседа. — И это информация с грифом "секретно". Другие подробности президент Литвы решил не озвучивать.
В Министерстве внутренних дел Литвы не исключают связи между волнениями в лагере мигрантов, беспорядками в Вильнюсе и кибератакой на Министерство иностранных дел.