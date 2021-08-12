Гитанас Науседа заявил об утечке секретной информации из МИД Литвы 2 12.08.2021, 16:30

5,034

ФОТО: DELFI.LT

ГИТАНАС НАУСЕДА

Она произошла в результате кибератаки.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил об утечке секретной информации из МИД Литвы, сообщает Delfi. Она произошла в результате кибератаки и "может нанести большой ущерб, прежде всего, в отношении союзников", подчеркнул он.

В Литве проводят расследование происшествия, и пока нет полной картины. "Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации, — говорит Науседа. — И это информация с грифом "секретно". Другие подробности президент Литвы решил не озвучивать.

В Министерстве внутренних дел Литвы не исключают связи между волнениями в лагере мигрантов, беспорядками в Вильнюсе и кибератакой на Министерство иностранных дел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».