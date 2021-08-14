Cиние пальцы как черная метка 9 Артем Черников

14.08.2021, 17:36

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Поводов бастовать — в десятки раз больше.

В стране не осталось никого, кто поддерживал бы узурпатора. Даже стелющиеся прихлебатели публично над ним издеваются. Так, директор «БелВитунифарм», во время посещения Тараканом сего предприятия , подарил спрей «от ожогов, порезов и уса…»

Что он хотел сказать на самом деле, мозг додумывает автоматически. Конечно же диктатор испытал все на себе и впал в ужас, когда его пальцы посинели. Помните, как в «Пиратах карибского моря»: обреченному везде мерещилась черная метка на руке, так и тут впавший в ступор Синепалый кричит — «когда это пройдет?». Еще один курьезный факт: предприятие специализируется исключительно на препаратах животного назначения.

В стране наблюдается положительная динамика по всем фронтам. Таких санкций в истории Беларуси еще не было. Лукашенко даже прийти в сознание не успевает, как ему прилетает очередной удар. Активно просыпается и рабочее движение. Отсутствие перспектив на производствах сигналит о предзабастовочном состоянии. И это не на каком-то отдельном предприятии, это по всей стране. Даже самые упертые «ябатьки», услышав слова «вынуждено переходим на 2/3», готовы становиться в первых рядах бастующих. Вот и вся «любовь» к режиму.

Нет абсолютно никаких сомнений, что мы дожмем режим. Сейчас дело за малым. Необходимо сплотиться, как тогда, в августе 2020, и стоять друг за друга до последнего. Солидарность по-белорусски дала понять, что мы можем добиться поставленных целей, а самый мирный метод свалить с ног разваливающуюся колхозную диктатуру — забастовка!

Судите сами: еще весной прошлого года, никто и поверить не мог, что сотни тысяч людей выйдут на улицы по всей стране. Никто и подумать не мог, что весь мир станет на нашу сторону. Никто не верил в секторальные санкции, а сейчас они добивают остатки луканомики. Мы все взрослеем и учимся. И на закрепление сейчас самый важный и решающий урок: cтрайк — абсолютно реальное явление. Такое же, как снегопад или дождь. В странах Европы, где зарплаты в 4-5, а в некоторых местах — и в 10 раз выше, не бывает и месяца, чтобы хоть кто-то не бастовал. Это показывает нам, что забастовка является двигателем прогресса. Она заставляет власти и руководство предприятий считаться с интересами работников.

У нас поводов бастовать — в десятки раз больше. По уровню зарплат Беларусь — на последнем месте в Европе, а сейчас они урезаны. И это во время дикого подорожания абсолютно всего. Даже то, что выращивается на нашей с вами белорусской земле, подорожало на 200-600% с начала года.

Поэтому — готовимся! Стачке быть!

Артем Черников, активист рабочего движения, специально для «Баста!»

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