CNN: Сотрудникам посольства США в Кабуле приказали уничтожить все секретные материалы
- 14.08.2021, 14:10
Распоряжение получено на фоне стремительного наступления талибов.
На фоне наступления Талибана в Афганистане работникам посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы и любые предметы, «которые можно использовать не по назначению, а с целью пропаганды».
Об этом сообщают CNN со ссылкой на письмо работникам посольства.
В нем призывают уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории посольства, включая документы и технику. Кроме того, просят уничтожить предметы с логотипами диппредставительства, американские флаги или предметы, которые могут использоваться в целях пропаганды.
Уничтожить все можно с помощью бункеров для сжигания, через дезинтегратор, мусоросжигатели или в прессовальных машинах.
В Госдепе США говорят, что это часть стандартной процедуры.
«Сокращение числа наших дипломатических постов по всему миру происходит в соответствии со стандартной операционной процедурой, разработанной для минимизации нашего присутствия, включая персонал, оборудование и документы. Посольство в Кабуле проводит их сокращения согласно этой стандартной оперативной процедуре», — заявил представитель Госдепа.
Накануне власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. Как пишут СМИ, 14 августа американские войска уже прибыли в афганскую столицу.
Согласно последним данным военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением талибов в течение 30 дней, а если темпы захвата провинций террористами сохранятся, то полный контроль над Афганистаном они получат уже на протяжении нескольких месяцев.
США 25 апреля начали вывод войск из Афганистана. После этого страна планировала и дальше оказывать афганским властям экономическую, гуманитарную и другую помощь.
На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95%. Солдаты НАТО также покинули территорию страны. На фоне наступления талибов Великобритания не исключила возвращения военнослужащих из стран Запада в Афганистан.
3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан. В то же время СМИ пишут, что Байден не изменит планы по выводу войск из Афганистана несмотря на наступление талибов.