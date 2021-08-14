CNN: Сотрудникам посольства США в Кабуле приказали уничтожить все секретные материалы 14.08.2021, 14:10

Распоряжение получено на фоне стремительного наступления талибов.

На фоне наступления Талибана в Афганистане работникам посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы и любые предметы, «которые можно использовать не по назначению, а с целью пропаганды».

Об этом сообщают CNN со ссылкой на письмо работникам посольства.

В нем призывают уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории посольства, включая документы и технику. Кроме того, просят уничтожить предметы с логотипами диппредставительства, американские флаги или предметы, которые могут использоваться в целях пропаганды.

Уничтожить все можно с помощью бункеров для сжигания, через дезинтегратор, мусоросжигатели или в прессовальных машинах.

В Госдепе США говорят, что это часть стандартной процедуры.

«Сокращение числа наших дипломатических постов по всему миру происходит в соответствии со стандартной операционной процедурой, разработанной для минимизации нашего присутствия, включая персонал, оборудование и документы. Посольство в Кабуле проводит их сокращения согласно этой стандартной оперативной процедуре», — заявил представитель Госдепа.

Накануне власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. Как пишут СМИ, 14 августа американские войска уже прибыли в афганскую столицу.

Согласно последним данным военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением талибов в течение 30 дней, а если темпы захвата провинций террористами сохранятся, то полный контроль над Афганистаном они получат уже на протяжении нескольких месяцев.

США 25 апреля начали вывод войск из Афганистана. После этого страна планировала и дальше оказывать афганским властям экономическую, гуманитарную и другую помощь.

На данный момент процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95%. Солдаты НАТО также покинули территорию страны. На фоне наступления талибов Великобритания не исключила возвращения военнослужащих из стран Запада в Афганистан.

3 мая глава Госдепартамента США Энтони Блинкен допустил, что после ухода из Афганистана американских военных к власти в стране может прийти движение Талибан. В то же время СМИ пишут, что Байден не изменит планы по выводу войск из Афганистана несмотря на наступление талибов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».