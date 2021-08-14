Как и чему учат в школах разных европейских стран 8 14.08.2021, 16:13

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Фото: ЕРА

В Европе уже давно переосмысляют концепцию школьного образования.

Начальная школа без домашних заданий, фокус не только на академических знаниях, пробуждение интереса к знаниям на всю жизнь: в Европе уже давно переосмысляют концепцию школьного образования, пишет «Евро пульс».

Не дисциплина и домашние задания, а интерес к знаниям

Например, в начальных школах Берлина «вхождение» детей в новый период их жизни совершается плавно. Они начинают с пения простых песен на английском языке, плавания, небольших сочинений и азов арифметики. А кроме того, маленьких учеников «учат жизни»: например, правилам дорожного движения и безопасного поведения на пикнике в лесу.

В начальной школе давать домашние задания на выходные законодательно запрещено: в пятницу школьники уходят домой без уроков на понедельник. На неделе учителя тоже стараются не перегружать учеников: например, по математике могут задать всего пару упражнений – это работа на 10 минут. В школе на уроках тоже не гонятся за мировыми рекордами — например, дроби изучают лишь в 6-м классе. Основной упор на углубленные знания начнется только за 5-6 лет до конца школы.

В Италии школьный день длится 8 часов даже у первоклассников (с учетом часового обеденного перерыва), но уроки проходят в основном в игровой форме. «У нас прекрасно понимают, что желание учиться не менее важно, чем знание правил сложения», как говорит мама одного итальянского школьника.

В Каталонии (Испания) считают, что детей в начальной школе учат учителя, а не родители, сидящие со своим ребенком над сложными домашними заданиями. Каждый день школьники уходят только с одним домашним заданием на завтра. Например, 7-летнего ребенка могут попросить сосчитать несколько примеров в столбик.

А подготовительная школа – это вообще сплошные игры и никаких обязательств. Но всё так или иначе направлено на постепенное развитие ребенка: моторика, память, внимание и другие навыки. К 5 годам все дети умеют читать, а некоторые и писать. То есть такая ненавязчивая форма обучения дает очень эффективные результаты.

Не только учителя-«предметники», но и помогающие специалисты

В каждой берлинской школе есть учитель без учебных часов: его работа — это социальное воспитание. Он следит за тем, чтобы в школе не было травли, чтобы все дети чувствовали себя в безопасности. Учитель на уроке может поднять «зачинщика» и долго разговаривать с ним о недопустимости травли. К буллингу относятся очень серьезно: если отдаешь ребенка в школу, можно быть уверенным — конфликтность там сведена к нулю.

А в школах Швеции все чаще можно встретить учителя-наставника у каждого ученика в средних и старших классах. Каждую неделю ученик встречается с наставником: они обсуждают успехи за неделю и корректируют «образовательную траекторию» ребенка. Таким образом дети могут сделать осознанный выбор будущей профессии – и в процессе иметь право на ошибку (то есть поменять набор нужных для него предметов). А как иначе: разве ребенок в состоянии с первой попытки найти для себя сферу, в которой он будет много лет (если не всю жизнь) работать?

Концепция этих шведских школ проста: каждый ученик должен занимать активную позицию в своем «образовательном путешествии» — но важно не давать ребенку слишком много ответственности сразу: это может оказаться для него непосильной задачей.

Как учить на «удаленке»

В эстонских школах цифровые технологии появились 20 лет назад, так что они были готовы к «удаленке» из-за пандемии коронавируса и отлично знали, что такие уроки не могут быть только с «говорящей головой» учителя, пытающегося провести обычный урок по скайпу.

Вовлекать детей в обучение нужно с помощью проектов и заданий, которые специально разрабатываются для дистанционного формата. Например, в Кесклиннаской гимназии уже 9 лет учителя готовят задания-квесты для дистанционного обучения.

Эти образовательные квесты объединены общей сюжетной линией (например, по мотивам «Робинзона Крузо»). Задачки приближены к реальной ситуации (например, как вырастить урожай на необитаемом острове?). Для их решения понадобятся знания по разнообразным школьным предметам (математике и генетике). Задания адаптируются для школьников из разных классов.

Умение думать и учиться

Разве цель школы – это учить детей сдавать экзамены и набирать баллы, задумались в Финляндии?

В международном тестировании школьников PISA (оно оценивает умения 15-летних подростков читать, считать и знать естественные науки) Финляндия лидировала несколько лет подряд. Но потом национальные специалисты засомневались в том, а готовит ли школа детей к жизни.

Поэтому в Финляндии будут преподавать не только и не столько факты по отдельным предметам, сколько навыки, которые пригодятся для решения проблемы из любой области. Например, это умение думать и учиться, взаимодействовать в коллективе и ориентироваться в современном сложном потоке информации.

Школьную программу в Финляндии меняют, чтобы школьники усваивали общие подходы к решению проблем, будь это математика или история. Например, задачи «Написать сочинение» и «Построить прототип вулкана» только с первого взгляда кажутся разными: в обоих случаях надо начать с составления плана действий. А разве умение самостоятельно (без шаблона от учителя) составлять такие планы входит в список тех навыков, которых традиционно обучают школьников?..

Однако пока не совсем понятно: кто в школе будет учить детей развитию soft skills («мягких навыков»)?

Развитие эмоциональных и коммуникативных навыков — это очень важно, но ведь эмпатия и коммуникабельность — это не предметы вроде математики или физики, их не включишь в общеобразовательную программу. Поэтому сейчас разрабатываются учительские практики, которые бы помогали детям развивать эти навыки.

Школа – это не только уроки, но и специальная архитектура

Множество исследований показывают, что природные интерьеры хорошо влияют на успеваемость и психологическое состояние учеников. Школьные отметки могут на 16% зависеть от того, в каком помещении учится ребенок. Поэтому в Европе активно используют природные материалы. Например, строят детские сады и начальные школы из дерева.

А кроме того, наряду с общими пространствами в школе должны быть уютные уголки, где ребенок сможет отдохнуть, побыть наедине с собой и психологически «переключиться».

Чтобы не действовать наугад, в Европе к решениям о том, какую школу строить, привлекают не только профессионалов, но и местных жителей; не только взрослых, но и самих детей.

Так, в немецком городе Дармштадте проводили исследование для одной типовой младшей школы: как школьники воспринимают пространство, в котором они проводят много часов каждый день? Чего им не хватает? Дети, вооружившись планшетом со специальным приложением, фотографировали разные места в школе и классифицировали их по разным признакам.

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